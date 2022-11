Supremo remete resolução do BES para tribunal de justiça europeu

O Supremo Tribunal Administrativo remeteu a decisão sobre a legalidade da resolução do BES para o Tribunal de Justiça da União Europeia, avança o “Jornal Económico” esta sexta-feira. Esta decisão ocorre na sequência de recursos de credores internacionais e da massa insolvente Espírito Santo Financial Group (ESFG).

O grupo de credores defende que a resolução do BES pelo Banco de Portugal foi ilegal. Mais: alega inconstitucionalidades no processo como “a violação da reserva legislativa do Parlamento e a violação do direito da propriedade privada e dos princípios da igualdade e da justa indemnização”.

Os lesados apontam ainda que houve violação “dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança”, tal como “várias outras disposições do Direito Europeu”.

De acordo com o “Económico”, é a partir da interpretação da alegada violação de direitos europeus que o Supremo reencaminha a decisão sobre a validade da resolução para o tribunal de justiça europeu.

O Banco de Portugal corre o risco ter de pagar uma indemnização ao grupo de 17 obrigacionistas que avançaram com o recurso.