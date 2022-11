Resultados da Amazon surpreendem. Fortuna de Jeff Bezos engorda 13,5 mil milhões de dólares em apenas 15 minutos

Jeff Bezos viu a sua fortuna crescer em 12,5 mil milhões de dólares (11,3 mil milhões de euros) em apenas quinze minutos na quinta-feira, tornando-se assim o homem mais rico do mundo, noticiou a “Bloomberg”. Assim, o património líquido do fundador da tecnológica – que detém 12% do seu capital – aproxima-se de 129,5 mil milhões de dólares (117,5 mil milhões de euros).

A valorização da fortuna do presidente executivo da multinacional norte-americana, atualmente com 56 anos, aconteceu na sequência da valorização de 12% das ações da empresa no mesmo dia, para 2.100 dólares (1905 euros), no mercado “after-hours” da bolsa de Nova Iorque.

Esta subida coloca novamente a Amazon como uma “trillion dollar company” (empresa avaliada acima de um bilião de dólares), com uma capitalização bolsista de 1,043 biliões de dólares (0,946 biliões de euros ou 946 mil milhões de euros).

O voto de confiança dos investidores ocorreu no mesmo dia em que a Amazon apresentou os seus resultados do quarto trimestre de 2019, batendo todas as estimativas dos analistas.

A empresa de comércio eletrónico obteve um lucro operacional de 3,88 mil milhões de dólares (3,52 mil milhões de euros) no quarto trimestre de 2019, mais 25% do que no período homólogo. Os analistas previam um lucro por ação de 4,04 dólares, mas a multinacional norte-americana conseguiu 6,47 dólares.

Também as receitas superaram as expetativas de 86 mil milhões de dólares, totalizando 87,4 mil milhões de dólares (79,3 mil milhões de euros). Já as vendas líquidas da Amazon Web Services aumentaram 34% para 9,9 mil milhões de dólares (8,98 mil milhões de euros), acima das projeções de 9,8 mil milhões.

Em termos anuais, as vendas aumentaram 20% para 280,5 mil milhões de dólares (254,5 mil milhões de euros) e os lucros totalizaram 11,6 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros).

A Amazon apresentou resultados na mesma semana em que o Facebook e a Apple o fizeram.

A venda dos iPhones no quarto trimestre de 2019 (o primeiro trimestre fiscal da Apple) ajudaram a empresa a alcançar um recorde ao nível dos lucros e das receitas: respetivamente, um aumento de 11,4% (para 22,3 mil milhões de dólares) e de 9% (para 91,8 mil milhões de dólares). Apesar do bom desempenho dos iPhones, a venda dos smartphones da Huawei ultrapassou a dos telemóveis da Apple.

Também a tecnológica fundada por Mark Zuckerberg diminuiu os lucros em 16% para 18,5 mil milhões de dólares em 2019 (em comparação com o ano anterior), apesar das receitas terem aumentado 27%.