Portugal deixou de estar na cauda da inflação europeia

A taxa de inflação na zona euro subiu ligeiramente em janeiro para 1,4%, segundo a primeira estimativa do Eurostat, o organismo de estatística da União Europeia, publicada esta sexta-feira. Em dezembro, a variação havia sido de 1,3%. Trata-se da variação homóloga, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano anterior.

De acordo com as previsões preliminares publicadas para 13 dos 19 membros da moeda única, a inflação portuguesa deixou de ser a mais baixa, com Chipre a ocupar o lugar da economia com mais baixa inflação.

Segundo as estimativas rápidas publicadas esta sexta-feira, a inflação em janeiro em Portugal subiu para 0,8% e em Chipre desceu para 0,6%. Falta conhecer a estimativa para Itália que registou uma inflação de 0,5% em dezembro.

As inflações mais elevadas, acima de 2%, em janeiro nos 13 membros do euro com estimativas já publicadas, registam-se na Lituânia (2,8%), Luxemburgo (2,7%), Bélgica (2,6%) e Letónia (2,3%),

A inflação subjacente, excluindo as variações de preços nas componentes mais voláteis do índice de preços no consumidor (energia, alimentação, álcool e tabaco), caiu de 1,3% em dezembro para 1,1% em janeiro, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat.