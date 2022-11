Problemas financeiros. South African Airways cancela quase 100 voos devido

A companhia aérea sul-africana South African Airways, que está insolvente e sobrevive graças a resgates financeiros do Governo, anunciou esta quinta-feira o cancelamento de cerca de uma centena de voos previstos para fevereiro para cortar custos.

No total, a empresa vai cancelar 48 voos internos e 46 internacionais, a maioria dos quais com destino a outros países africanos como Zâmbia, Quénia, Tanzânia ou Namíbia, mas a lista inclui ainda um voo intercontinental entre Joanesburgo e Washington, com escala em Accra, no Gana.

Em comunicado, a companhia argumenta que se trata de rotas com uma "baixa procura" e que a decisão se enquadra na estratégia de rever as operações para garantir que os seus voos "são eficientes". A empresa acrescentou que os passageiros afetados serão transportados por outras companhias.

Em 21 de janeiro, a SAA já havia anunciado o cancelamento de outros 38 voos, quando esperava uma nova injeção de capital por parte do Governo sul-africano no valor de 2.000 milhões de rands (cerca de 138 milhões de euros), que não foi feita a tempo de evitar o cancelamento. Em caso de falência da empresa, que apresenta prejuízos desde 2011, estarão em causa 10.000 postos de trabalho num país que conta com uma taxa de desemprego de 29%.

Na quarta-feira, o Banco de Desenvolvimento da África do Sul (estatal) anunciou um financiamento à companhia no valor de 3.500 milhões de rands (237 milhões de euros), o que afastou para já o risco de falência. As dívidas acumuladas nas empresas públicas sul-africanas depois de vários anos de corrupção e má gestão tornaram-se num dos maiores riscos para a economia sul-africana.