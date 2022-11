“Os bancos parecem funcionar mais como casa de penhores”

Numa altura em que a indústria têxtil está a ajustar-se a um novo ciclo e enfrenta as primeiras feiras do ano, consideradas um barómetro do que vai ser o desempenho do sector, Mário Jorge Machado, em entrevista ao Expresso, afirma que 2019 confirmou a tendência de abrandamento da fileira e o made in Portugal "está a perder competitividade". Garante que "tudo o que os empresários fizeram e estão a fazer podia puxar muito mais pelas exportações sem tanto vento contrário". Sobre a política económica do executivo liderado por António Costa não tem dúvidas: "A ser verdade o que o governo diz, os prémios nobeis da economia têm de vir todos tirar um curso com o governo português".

2019 foi um ano difícil para os têxteis?

Foi difícil para todos os sectores. Houve muito ruído a agitar o comércio internacional e 2018 terminou com a ameaça de uma grave crise global no horizonte que retraiu os consumidores e o investimento e afetou as indústrias exportadoras. De qualquer forma, os números do sector estão mais ao menos estáveis. Em novembro (últimos dados conhecidos) estávamos 1% abaixo do ano passado, o que significa que vamos fechar a cair muito pouco ou a crescer muito pouco face aos 5,3 mil milhões de euros de 2018. De qualquer forma é mais um indicador a confirmar a tendência de falta de crescimento que já vínhamos a sentir.



Então não está otimista para 2020?

Nem para os anos seguintes. Temos a Europa a crescer continuamente abaixo dos níveis da América e da Ásia, o que mostra que temos os nossos próprios problemas. Mas no caso português, diria que esse crescimento é pior do que poucochinho. Na verdade, somos um país inimigo do crescimento económico, com legislação inimiga do crescimento económico. Se compararmos a competitividade da economia portuguesa com a de outros países do mundo, aparecemos sempre depois do 30º lugar e tínhamos de estar no top 10. Sem essa ambição tudo continuará a ser poucochinho.

Está a falar de mudar a legislação laboral?

Os estudos estão feitos. Sabemos onde temos más notas e sabemos que somos maus alunos em várias matérias. É aí que é fundamental intervir. Ao contrário do que é dito por alguns políticos, para o país ser competitivo temos de alterar a legislação e as áreas a trabalhar estão todas identificadas. Temos uma das legislações laborais mais rígidas do mundo, mas também temos problemas no sistema judicial porque a resolução de conflitos em tribunal demora tempo demais, e na formação profissional, que tem níveis ridiculamente baixos. Mas há mais. O financiamento, por exemplo continua a ser outro ponto crucial. Continuamos a ter os bancos mais preocupados com as garantias do que com os projetos. Hoje, os bancos parecem funcionar mais como casa de penhores do que como banco.

E continua a faltar mão de obra na têxtil?

Esta indústria está a tornar-se mais tecnológica, mas mais uma vez tudo passa muito pela formação profissional. Na Alemanha ou na Suíça, com sistema dual de formação, teórica e prática, a taxa de empregabilidade é elevadissma. Aliás, um estudo da OCDE já provou que este modelo é três vezes mais eficaz para jovens à procura do primeiro emprego do que um sistema como o português, que continua muito assente na formação livresca. Em vez de defender o que ideologicamente bonito, temos de ir pelo que funciona na prática. Como portugueses, devíamos de estar revoltados por ter políticos e leis que não permitem o crescimento económico do país.

Não é preciso ter, também, salários mais altos?

É preciso criar condições para as empresas crescerem, terem ganhos de produtividade e pagarem melhores salários. Isto não se pode fazer ao contrário. As empresas com melhores modelos de negócio vão conseguir incorporar aumentos, mas há outras que deixam de ser viáveis porque era preciso dar-lhes tempo para aumentarem a produtividade. Os salários são necessariamente consequência do crescimento económico, não criam crescimento económico só por si. Para subir salários é preciso haver criação de riqueza e ganhos de produtividade.

Está a dizer que o Governo andou ao contrário?

Claro. A ser verdade o que o governo diz, os prémios nobeis da economia têm de vir todos tirar um curso com o governo português.

A decisão de subir o salário mínimo pode ter reflexos negativos na indústria têxtil?

E em todos os sectores exportadores. A prazo, o objetivo de aumentar as exportações fica seriamente dificultado com este tipo de medidas. Precisávamos urgentemente de ver a nossa economia aproximar-se dos 10 primeiros lugares no ranking da competitividade mundial, mas estamos a avançar em sentido oposto. Estamos a criar rigidez, a dificultar a vida das empresas, a criar-lhes problemas.

Problemas no imediato?

Mais a medio prazo. Para quem está numa economia exportadora, as variáveis de competitividade são diferentes de quem está em Lisboa, no Centro Comercial Colombo, a competir com o centro comercial ao lado. É que se os dois centros comerciais tiverem de pagar salários mais altos mantêm as condições de competitividade entre eles inalteradas, porque todos continuam a jogar com as mesmas regras. Nós, na têxtil e nas outras indústrias exportadoras, perdemos automaticamente competitividade face a outros países porque os custos de produção aumentam logo. Tudo isto parece estar a ser pensado por quem acredita que o crescimento económico assenta nos centros comerciais.

Já defendeu que os portugueses deviam revoltar-se....

Devíamos insurgir-nos para sermos mais competitivos a nível mundial. Devíamos estar muito preocupados, muito zangados com poder político que destrói a nossa competitividade. E depois, ainda temos um problema grave de falta de natalidade, que também é reflexo de falta de crescimento económico.

Mas o cenário que traçaram para o sector admite crescimento....

O cenário que temos traçado é positivo. Estamos habituados a viver num mundo competitivo e em mudança. Acreditamos que o investimento feito pelas empresas em produtividade, novas tecnologias, sustentabilidade, recursos humanos, são fatores diferenciadores que vão permitir continuar a crescer. Mas manter uma trajetória de recordes é cada vez mais difícil porque enfrentamos muitos ventos contrários na legislação portuguesa. Tudo o que os empresários fizeram e estão a fazer podia puxar muito mais pelas exportações sem tanto vento contrário.

Temos políticas desfasadas da realidade das empresas?

Basta olhar para os números. Se os últimos anos foram melhores em termos de desempenho económico, isso deve-se sobretudo ao turismo, porque Portugal ficou na moda. Mas o que deve ser o cerne do crescimento de um país que é a indústria, a produção, não mostra isso. Temos um sector que vingou, sim, mas não temos um crescimento assente em alicerces saudáveis, com ganhos de produtividade e competitividade.

Porque é que as exportações portuguesas têm vindo a perder gás em Espanha?

Espanha tem sofrido problemas internos, desde a questão da independência da Catalunha à formação do Governo e isso acaba por ter impacto negativo no consumo, mas os números também mostram que estamos a perder competitividade e podemos já antecipar que as coisas vão piorar e vamos continuar a perder terreno, uma vez que os custos de produção, designadamente salariais, estão a subir. O que temos de fazer é trabalhar para entrar cada vez mais noutros destinos. Espanha vale mais de 30% das exportações têxteis e vai continuar a ser um mercado importante. Temos é de aproveitar, também, os acordos comerciais que a União Europeia tem vindo a estabelecer, como já aconteceu com o Canadá e o Japão, e deverá acontecer com o Mercosul, para explorarmos novas oportunidades. Este ano, até novembro, caímos 5% em Espanha e estamos a crescer 14% no Canadá, por exemplo.

Olhando para a indústria, vê a sustentabilidade como uma oportunidade para os têxteis nacionais?

Temos 3 pilares e a sustentabilidade é um. Temos boas práticas, as empresas investiram na sustentabilidade, adotaram metodologias que resultam e estamos à frente de boa parte da concorrência. Mas nos têxteis também temos primado pela inovação, com o apoio do CITEVE e do CeNTI, e as nossas empresas têm ganho prémios internacionais de inovação, e têm apostado no design.

E o design nacional já é reconhecido?

Tem sido um fator diferenciador e continua a afirmar-se no mundo. Não somos como Itália porque não temos marcas, mas já vendemos o nosso design às grandes marcas e o que fazemos está ao nível do melhor que se faz no mundo.

Defende que a Europa tem de criar condições para a sua indústria têxtil. Como?

Temos um valor intangível nas marcas europeias que temos de valorizar e na Euratex (associação que reúne as mais relevantes empresas e protagonistas europeus da fileira) temos defendido que qualquer produto tem de cumprir as mesmas regras dos produtos europeus para ser vendido na Europa. Não faz sentido termos de cumprir normas de fabrico nas nossas empresas para depois vermos importarem produtos que não cumprem esses requisitos. Mais: com a economia circular, acabamos por dar um duplo tiro no pé porque depois vamos reutilizar esses produtos.

Como vê a limitação do acesso das empresas a fundos comunitários em função do número de trabalhadores?

É um problema grave. Estamos a criar mecanismos que incentivam a desagregação e não a consolidação e é preciso encontrar formas de tornear isto. Estamos numa indústria de mão de obra intensiva. Não faz sentido ter 250 trabalhadores e vendas de €50 milhões como limite no acesso aos apoios das PME como qualquer empresa tecnológica. A legislação está desajustada da realidade e devia de ter um caráter de exceção aprovado a nível europeu para sectores como a têxtil até porque faltam empresas de alguma dimensão no tecido económico nacional para termos mais inovação e investigação. Isto para nós é especialmente urgente porque só 0,4% das têxteis portuguesas têm mais de 250 trabalhadores, mas a percentagem de grandes empresas no sector triplica a nível europeu, o que também mostra que o ambiente em Portugal é mais hostil à criação de grandes empresas do que no resto da Europa.