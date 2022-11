“Não estamos interessados no EuroBic”, garante o presidente do Santander

Na conferência de imprensa onde o Santander em Portugal apresentou lucros de 527 milhões de euros em 2019, o presidente do banco afirma que "já temos uma quota de mercado de 20%" e, como tal, não "nos parece que o grupo queira continuar a comprar na Europa".

Pedro Castro Almeida aproveitou para esclarecer que, tal como não está interessado no Eurobic, o banco também não está interessado em comprar o Banco Montepio.

No que toca ao EuroBic, Castro Almeida afirma que "estas noticias não ajudam", à reputação do sector. Referia-se ao facto de Isabel dos Santos ter 42,5% do banco que agora terá de arranjar um comprador.

O banqueiro diz que os bancos têm de ter escala mas também têm de ser rentáveis. "A rentabilidade da banca pode até descer", no curto prazo, por isso, para bancos com alguma dimensão e quota de mercado, não faz sentido crescer através de compras. "Fazer mais compras não dará mais valor aos nossos acionista", afirma Castro Almeida.