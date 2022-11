Banco de Inglaterra não corta nos juros mas revê em baixa crescimento do Reino Unido

O Banco de Inglaterra (BoE), o banco central do Reino Unido, decidiu na sua última reunião antes da concretização do Brexit às 23 horas de sexta-feira, manter o quadro de política monetária moderadamente expansionista que tem seguido.

A decisão foi tomada por uma maioria de 7 votos contra dois, resistindo a um corte. Esta foi a última reunião presidida pelo canadiano Mark Carney que é substituído em março pelo britânico Andrew Bailey, que já foi vice-governador do BoE.

A taxa diretora de juros foi mantida em 0,75% - nível em que está desde agosto de 2018 - e o teto anual do programa de aquisição de ativos continua em 435 mil milhões de libras (€516 mil milhões ao câmbio atual).

No entanto, os banqueiros centrais decidiram eliminar do comunicado a menção a um "aperto da política monetária limitado e gradual" e só anteveem "algum aperto modesto" se a retoma económica for ampla.

Ora, quanto ao futuro, o BoE está agora mais pessimista do que em 2019. No entanto, o pessimismo é moderado. O governador Carney resumiu a perspetiva na conferência de imprensa deste modo: "É menos uma situação de por enquanto tudo bem, e mais o caso de, até agora, está bom o suficiente".

Apesar de manter uma previsão de crescimento de 1,3% para 2019, o banco sublinha que a economia britânica esteve estagnada no quarto trimestre do ano, sofrendo da incerteza sobre o desfecho do Brexit até às eleições de dezembro que Boris Johnson ganhou.

Até 2022, o BoE reviu em baixa as projeções, tendo feito um corte significativo para 2020 - de 1,3% para 0,75% - e ajustado duas décimas e meia as projeções para 2021 (1,5% em vez de 1,75%) e 2022 (1,75% em vez de 2%). Mesmo com estas revisões, o Reino Unido depois de uma abrandamento em 2020 crescerá mais do que a zona euro em 2021 e 2022.

Quanto à inflação, o BoE não prevê que ela chegue à meta de 2% até final de 2021. Só daqui a dois anos deverá chegar ao objetivo.