Sociedade Portuguesa de Pneumologia pede aumento dos impostos sobre o tabaco

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em representação de diversas organizações da sociedade civil, entre as quais associações de doentes, sociedades científicas e da comunidade de Saúde Pública em Portugal, remeteu uma carta para a Assembleia de República a pedir ao Governo para, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, aumentar os impostos sobre os produtos de tabaco e de nicotina.

Na missiva, os signatários sustentam que “uma das mais adequadas e efetivas políticas públicas para o controlo e redução consistente do consumo de tabaco é a aplicação sistemática de taxas e impostos em todos os produtos sem exceção, de modo a refletir-se de forma significativa no preço, assegurando uma consistente progressão ao longo do tempo”.

E frisam que a tributação do tabaco é reconhecida como a medida isolada “mais eficaz e custo-efetiva para diminuir o consumo, sobretudo entre os jovens e os grupos populacionais com rendimentos mais baixos, os quais apresentam uma maior vulnerabilidade para fumar e menores recursos para cessar o consumo”.

Tabaco tornou-se mais acessível

Na sua opinião, em Portugal está a falhar-se neste campo e há trabalho a fazer no sentido de consolidar “uma política de tributação eficaz do imposto especial sobre o consumo de tabaco e produtos de nicotina, em consonância com os atuais indicadores de saúde e políticas internacionais, contrariando a notória falta de ambição das políticas fiscais dos diversos Governos e da Assembleia da República”. Isto porque, segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, “na verdade, se avaliarmos o preço de venda do tabaco em função do poder de compra dos portugueses, verificamos que o tabaco se tem tornado mais acessível nos últimos anos”.

E aponta que o problema está a ganhar uma maior dimensão fruto dos novos produtos de tabaco que têm vindo a ser introduzidos no mercado e cujos impostos não são os adequados. “Acresce que recentemente surgiram no mercado novos produtos de tabaco e de inalação de nicotina que estimulam o consumo e promovem a dependência da nicotina, a preços comerciais baixos, em grande parte devidos a uma tributação ineficaz. Atualmente, a evidência de que os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido contêm substâncias tóxicas e carcinogénicas com grande potencial para lesar a saúde humana, é incontestável”.

A transferência de consumidores para estes novos produtos é outro dos alertas que é feito e é criticada, sobretudo, a opção do Governo pelo desagravamento fiscal nos cigarros eletrónicos e pelas baixas taxas aplicadas ao tabaco aquecido. “O orçamento de estado para 2017 alterou a componente de imposto incidente sobre o líquido contendo nicotina para consumo em cigarros eletrónicos de 0,60 euros/ml para 0,30 euros/ml, valor que foi atualizado posteriormente para 0,31 euros/ml o qual é incompreensivelmente reduzido”.

Em relação aos produtos de tabaco aquecido, “também se constata um desagravo fiscal, com atualizações muito pouco significativas da fiscalidade”. E a diferença de tributação entre os diferentes produtos de tabaco está a levar, segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, à opção pelos consumidores por marcas ou produtos mais acessíveis, “como as cigarrilhas ou o tabaco de enrolar, ou ainda para os novos produtos de tabaco aquecido e cigarros eletrónicos”.

“Esta situação representa o inverso das políticas fiscais de modulação de comportamentos evitáveis e não é compreensível”, diz ainda a carta enviada ao Parlamento, já que uma tributação eficaz sobre os produtos de tabaco deve aliar o duplo impacto da redução do consumo de tabaco e do aumento das receitas fiscais para o Estado. Porém, em Portugal “temos assistido a uma perda substancial da receita para o estado e, por outro lado, a política fiscal não se tem refletido numa diminuição consistente do consumo”.

Cigarros são os mais penalizados

Na verdade, na proposta de OE para este ano, o Governo aprofundou a tributação destes produtos mais recentes, criando uma categoria própria para o tabaco aquecido e agravando-o, bem como ao líquido de nicotina usado nos cigarros eletrónicos, a uma taxa superior à dos restantes tabacos (3,3% versus 0,3%). Mas, ainda assim, há diferenças assinaláveis na carga fiscal que os fumadores suportam nos diferentes tipos de tabaco.

De acordo com uma simulação pedida pelo Expresso à Deloitte, os cigarros tradicionais são bastante mais penalizados em termos fiscais (76,5% do seu preço são taxas), enquanto os cada vez mais populares cigarros eletrónicos e tabaco aquecido apresentam o menor peso da carga fiscal no preço (45% e 25%, respetivamente).

Estes dados integram um artigo publicado recentemente na edição em pape do Expresso, no qual o Ministério das Finanças confirmou que há uma “crescente migração do consumo dos cigarros tradicionais para estes produtos”. Já sobre os motivos que justificam a tributação mais leve, o Governo garantiu estar “ciente do diferencial existente ao nível da carga fiscal destes novos produtos quando comparados com os cigarros tradicionais”. E adiantou que quer avançar com uma tributação mais consistente ao nível do tabaco aquecido, tendo em conta o seu impacto para a saúde pública.

O Estado arrecada cerca de 1400 milhões de euros com os impostos no tabaco e os cigarros são um dos bens mais tributados em Portugal. Contudo, se compararmos com a União Europeia, a carga fiscal nem é assim tão grande pois existem 23 países que têm um imposto sobre o tabaco mais pesado do que o nosso, segundo as estatísticas comunitárias.