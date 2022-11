Multinacional de transformação digital abre centro de talentos em Lisboa

Como parte da estratégia de expansão europeia “bastante agressiva”, e para suportar essa mesma expansão, a CI&T decidiu apostar no mercado português.

A multinacional brasileira que ajuda a acelerar a transformação digital de marcas como a Coca-Cola, a Johnson & Johnson e a Nestlé vai inaugurar em março, em Lisboa, um centro de talentos para dar apoio aos clientes europeus, principalmente no Reino Unido em Espanha e na Alemanha, avança ao Expresso o presidente da empresa Bruno Guicardi.

Numa fase inicial, este centro de desenvolvimento e de design vai contar com uma equipa de 30 pessoas – essencialmente programadores e designers – num espaço de coworking em Lisboa, até que a empresa encontre um escritório próprio. Mas o objetivo é chegar aos 200 trabalhadores em dois anos, período durante o qual a CI&T deve investir dois milhões de euros em Portugal.

“Lisboa oferece uma localização estratégica, acesso aos principais mercados, um grande conjunto de talentos, além de infraestrutura de ponta e custos competitivos”, explica o presidente da CI&T.

Para a escolha do local, contou também a capacidade que Portugal tem para atrair talentos de fora do país. “Isso porque entendemos que nenhum centro metropolitano europeu teria capacidade, sozinho, para atender à procura por talentos na nossa área – tecnologias digitais – apenas com formação nas suas próprias universidades”, justifica. “Será necessária a habilidade de atrair talentos de outros lugares e Portugal tem as políticas e os incentivos para isso já implementados.”

Com receitas globais acima dos 200 milhões de dólares, de acordo com as previsões para 2020, a CI&T tem presença nos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Canadá, Japão, China e (agora) Portugal.

Escolhida para resolver desafios e acelerar a transformação digital de grandes marcas mundiais – com recurso ao design e a tecnologias avançadas como machine learning, inteligência artificial, análise de dados, nuvem e mobilidade –, a empresa tem registado um crescimento sustentado desde que, em 1995, arrancou com apenas três engenheiros. Com uma faturação global acima de 200 milhões de dólares, segundo as previsões para 2020, a multinacional tem atualmente perto de três mil trabalhadores.

“A CI&T é uma empresa que tem crescido de maneira rápida e consistente, duplicando o tamanho a cada três anos”, afirma Bruno Guicardi. “É também uma das empresas que mais crescem nos EUA, segundo o ranking da Inc '5000 Fastest-growing Companies in America'.”