Investidores espanhóis refugiam-se em Portugal por causa da subida dos impostos

A Associação Espanhola de Consultores Fiscais (Asociación Española de Asesores Fiscales – Aedaf) está a receber uma “avalancha” de pedidos de informação por parte de contribuintes interessados em transferir o seu património de Espanha para Portugal e para o Reino Unido, segundo o jornal Expansión. A razão é a subida dos impostos levada a cabo pelo novo Governo do país vizinho, bem como devido ao clima de incerteza económica que está a assustar os empresários e os mais abonados, refere a imprensa online espanhola.

Diz o Expansión que há contribuintes que estão a ficar nervosos com o aumento na carga fiscal anunciados pelo Governo de coligação entre o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda) e que também estão desconfortáveis não só com as constantes mudanças nas, como não veem com bons olhos as alterações às leis laborais. O alerta foi dado recentemente pela presidente da Aedaf, Stella Raventós, num encontro com os media a propósito da renovação da direção e para a apresentação dos objetivos da associação.

Para Stella Raventós “não se pode legislar ao sabor do momento” e reivindicou que a “segurança jurídica” deve ser um “imperativo legal”, já que as constantes alterações de rumo prejudicam o investimento.

Entre as várias medidas de agravamento fiscal do Governo espanhol, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, estão o aumento do IRPF (corresponde ao nosso IRS) com um agravamento de 5% na tributação dos dividendos e a criação de um imposto mínimo de 15% para as empresas e de 18% para a banca, bem para as companhias petrolíferas.

Recentemente também foram aprovadas pelo conselho de ministros espanhol as chamadas taxas Google (imposto digital sobre o negócio das grandes tecnológicas) e Tobin (taxa sobre as transações financeiras) que o Governo espera que lhe rendam mais 2 mil milhões de euros para os cofres públicos, segundo o El País.

A associação tem recebido pedidos de esclarecimentos, sobretudo, por parte de empresas, investidores e detentores de património que se mostram interessados em sair de Espanha, com o maior interesse a recair no país ao lado ou, então, fazer uma viagem mais longa e passar a ter residência fiscal no Reino Unido.

“Recebemos pedidos de informação sobre Portugal e sobre o Reino Unido. Somos 27 Estados e já não existem barreiras mas permanece a soberania fiscal, e, assim, se um Estado decide subir muito os impostos, as pessoas mudam-se para outro”, faz notar a Aedaf, citada pelo El Mundo.