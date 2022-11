Habitação: preços em Lisboa são o triplo da média nacional

O preço das casas voltou a aumentar no terceiro trimestre do ano passado. Segundo dados revelados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor médio da venda de imóveis em Portugal fixou-se nos €1054 por metro quadrado (m2). Em Lisboa, este valor triplica, com os preços a rondarem os €3200/m2.

Este valor representa um crescimento de 2,2% face ao período homólogo. Trata-se do aumento mais significativo desde 2016, que se reflete sobretudo nas regiões do Algarve, onde 44 municípios registaram preços na ordem dos €1635/m2. Lisboa foi a cidade que registou o preço mediano mais elevado do país (€3205/m2). Duas freguesias da caipital registaram preços superiores a €4500/m2 : Santo António e Misericórdia, menos uma que no trimestre anterior

Dos municípios onde o m2 é superior a €1500, destacam-se Cascais (€2529), Oeiras (€2211), Loulé (€2089), Albufeira (€1894), Lagos (€1875), Tavira (€1804), Porto (€1802), Odivelas (€1718), Lagoa (€1662), Loures (€1578), Funchal (€1551), Vila Real de Santo António (€1547), Aljezur (€1535) e Faro (€1532).

A cidade de Braga registou, pela primeira vez desde o 1º trimestre de 2016, o maior crescimento face ao período homólogo (+22,6%), entre as sete cidades com mais de 100 mil habitantes, sendo contudo a única com preço inferior ao valor nacional. A União de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi a freguesia da cidade do Porto que registou o maior preço mediano de alojamentos vendidos (2 414 €/m2 )