Supervisor europeu sobre Isabel dos Santos na banca: “Não estou feliz”

“Não estou feliz”. Foi assim que Andrea Enria, o presidente do conselho de supervisão do Banco Central Europeu, reagiu a uma pergunta sobre Isabel dos Santos e o facto de ser acionista e ter relações comerciais com bancos sob a sua esfera.

Questionado sobre a presença de Isabel dos Santos na banca portuguesa, numa conferência de imprensa agendada para esta terça-feira – 28 de janeiro – para falar sobre os exercícios de supervisão europeus, Andrea Enria começou por referir que não comentava casos específicos. Contudo, deixou duas áreas de análise.

Enria explicou que os processos de reavaliação da adequação de acionistas e gestores “não são estáticos”. “Quando temos novas informações, devemos estar em posição de reavaliar o estatuto de determinados acionistas e administradores e reconsiderar. É algo que fazemos cada vez mais”. Por exemplo, quando há falhas na prevenção do branqueamento de capitais, há ação, assegurou.

Isabel dos Santos, sob investigação em Angola por alegada má gestão e desvio de fundos públicos, conforme revelado pelos Luanda Leaks, é a acionista maioritária do português EuroBic, com 42,5%. A empresária está a vender essa participação e o banco terminou as relações comerciais com Isabel dos Santos. Mas, neste momento, continua a ter relações comerciais com outros bancos portugueses sob supervisão do Mecanismo Único de Supervisão (sistema que junta o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais, como o Banco de Portugal), segundo a pergunta deixada pela Reuters.

Por isso, houve outro ponto que Enria quis frisar, ainda que sem responder diretamente à pergunta sobre se iria mandar a banca supervisionada terminar as relações com a investidora angolana.

“Não estou muito feliz, e não por causa do nosso desempenho ou do desempenho do Banco de Portugal. Não estou muito feliz devido à complicação na área legislativa. É muito difícil fazer um fit and proper de forma apropriada”, assumiu Andrea Enria, que chegou ao cargo no ano passado. Segundo declarou, há aplicações distintas em cada país ou região. “Isto significa que podemos ter avaliações que não são positivas, mas não podemos atuar porque a legislação local não nos permite”, continuou o italiano.

Isabel dos Santos foi também acionista do BPI, tendo vendido a sua participação ao CaixaBank em 2017. Essa saída aconteceu depois de a Comissão Europeia deixar de reconhecer a equivalência da supervisão angolana, o que obrigou a mudanças no BPI e no seu banco angolano Banco do Fomento Angola. A filha do ex-presidente de Angola continuou na estrutura acionista do EuroBic, onde também chegou a ser administradora.

Neste momento, o Banco de Portugal tem um processo de contraordenação em relação ao EuroBic, aberto após uma inspeção de 2015, por concluir (nem houve acusação nem arquivamento). Apesar de envolvido num caso por falhas na prevenção do branqueamento de capitais em 2015, dois anos depois há um novo dossiê que coloca o EuroBic no centro da polémica, por transferências feitas pela Sonangol para uma conta de uma empresa ligada a Isabel dos Santos no Dubai.