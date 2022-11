Contraordenações a bancos angolanos em Portugal iniciadas em 2016 continuam por concluir

O Banco de Portugal abriu processos de contraordenação a bancos portugueses de capitais angolanos, na sequência de inspeções que decorreram entre 2015 e 2016. Contudo, todos esses processos continuam por fechar, não havendo nenhuma condenação ou arquivamento. Em causa estão o BNI Europa, o Atlântico Europeia e o próprio EuroBic, agora no centro da polémica por conta de Isabel dos Santos.

A SIC publicou esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, uma reportagem em que refere que as equipas do Banco de Portugal estiveram, há quatro e cinco anos, em bancos de capitais angolanos a operar em Portugal e detetaram desconformidades que continuam por corrigir e por sancionar. A reportagem mencionava as propostas das equipas técnicas do Banco de Portugal, mas o supervisor liderado por Carlos Costa não esclarecia o que tinha decidido fazer na sequência dessas recomendações. Esse esclarecimento chegou apenas esta terça-feira, 28.

“Todas as medidas que foram propostas pelas equipas técnicas do Banco de Portugal foram integralmente adotadas pelo conselho de administração do Banco de Portugal”, refere o supervisor numa nota enviada às redações.

“O Banco de Portugal instaurou processos de contraordenação, que se encontram em tramitação, com vista a apurar e a demonstrar probatoriamente, salvaguardando os legítimos direitos dos arguidos, se as situações identificadas são, ou não, suscetíveis de gerar responsabilidade contraordenacional”, explica a autoridade da banca.

Segundo a reportagem da SIC, foram dezenas as violações graves das normas legais detetadas pelas equipas do Banco de Portugal, relativamente ao BNI Europa, ao Atlântico Europa e ao EuroBic.

No seu esclarecimento, o supervisor não menciona os nomes dos bancos, mas sublinha, genericamente, que, “no contexto das inspeções atrás referidas foram identificadas um conjunto de desconformidades dos sistemas implementados por estas instituições face ao quadro legal e regulamentar vigente”.

“Foram tomadas um conjunto muito significativo de medidas de caráter (i) corretivo, ou seja, tendente à superação das fragilidades identificadas, (ii) substitutivo, substituindo-se o Banco de Portugal ao papel que se encontra legalmente atribuído àquelas instituições, designadamente na articulação com as autoridades judiciárias competentes, e (iii) sancionatório, ou seja, tendente ao sancionamento das condutas suscetíveis de gerar responsabilidade contraordenacional”, continua o documento.

Por agora, nada está ainda decidido. E estes bancos estão em mudança.

tiago miranda

BNI Europa

O BNI Europa é um dos bancos visados na reportagem da SIC e que, portanto, está a ser alvo de um processo contraordenacional do Banco de Portugal, ainda sem qualquer decisão. O principal acionista da instituição é o angolano Banco de Negócios Internacional (BNI), presidido pelo ex-vice-governador do supervisor Banco Nacional de Angola, Mário Palhares, que é também o seu principal acionista.

A SIC relata que a equipa de inspeção do Banco de Portugal, no final de 2016, detetou sete motivos que configuram práticas sujeitas a um procedimento contraordenacional. Nada se sabe sobre as suas conclusões, mas o supervisor determinou ainda 35 recomendações, sendo que quase um terço (10) está por cumprir. Uma das questões referidas na reportagem é que apenas um trabalhador estava responsável por assegurar a conformidade das operações e que nem tinha acesso às contas dos administradores, entre os quais Mário Palhares.

O BNI Europa, liderado por Pedro Pinto Coelho, conta com 73 funcionários, estando em atividade desde 2014 – teve prejuízos de 6,6 milhões em 2018. O banco foi criado com a ideia de fomentar a relação comercial entre Portugal e Angola, mas a crise petrolífera acabou por prejudicar o plano de negócios. Palhares começou por ser o seu presidente, mas deixou o cargo em 2016. Foi nesse ano que o angolano BNI pôs em cima da mesa a venda da participação do banco português. Em 2020, continua por ser concretizada formalmente, mas sabe-se que o comprador é o grupo KwG (King Wai), de Hong Kong.

Mário Palhares era também um dos candidatos à compra do banco de investimento Efisa, que integrou a esfera do Estado aquando da nacionalização do BPN, num grupo de investidores que integrava a Pivot (de Ricardo Santos Silva e Aba Schubert), mas que acabou por desistir, vendendo a posição ao ex-ministro Miguel Relvas.

Mas Mário Palhares tem outros interesses. Palhares foi o comprador de parte do Finibanco Angola, que pertence ao Banco Montepio, em 2015, nos últimos dias de presidência de António Tomás Correia. O Banco Montepio tinha 81% do banco angolano e vendeu cerca de 30%. No entanto, como ainda só recebeu o equivalente a 1% do capital, continua a contabilizar 80%. Aliás, neste momento, está em cima da mesa a fusão do Finibanco Angola com o angolano BNI.

Há mais: o BNI Europa foi notícia por conta de buscas efetuadas pela justiça portuguesa devido aos negócios que envolviam o construtor civil José Guilherme e o seu filho Paulo Guilherme, juntamente com buscas que ocorreram no Banco Montepio e na sua acionista, a Associação Mutualista Montepio Geral. No caso do BNI Europa, em causa estava o processo de início da sua operação em Portugal, na qual Guilherme deveria ter entrado como acionista, o que não aconteceu, como o Expresso relatava já em 2016.

Atlântico Europa

tiago petinga/lusa

O BNI Europa não é o único banco português de capitais angolanos visado nas investigações do Banco de Portugal e que também está à venda. O Atlântico Europa é outro exemplo. Desta vez, o acionista maioritário é o Atlantico Financial Group, ligado ao investidor angolano Carlos Silva, segundo a imprensa angolana. O potencial comprador é o grupo de Hong Kong Well Link, que adquiriu ao Novo Banco o seu banco na Ásia em 2017.

Carlos Silva deixou de ser presidente do Atlântico Europa em 2018, depois de meses de interação com o Banco de Portugal. Inicialmente era candidato a ser o seu próprio sucessor, mas não foi – Conceição Lucas, ex-administradora do BCP, assumiu esse papel. Carlos Silva foi mencionado durante o julgamento da Operação Fizz, que investigava suspeitas de corrupção em torno de Orlando Figueiredo, ex-procurador da República, e o antigo vice-presidente de Angola de José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente. E esse tema acabou por ser tido em conta na avaliação da idoneidade. Nunca houve chumbo nem luz verde - Carlos Silva deixou de ser candidato antes disso.

Segundo a SIC, o banco foi identificado, na referida inspeção, com o valor mais alto na escala de risco de branqueamento de capitais. O dever de controlo, de diligência e de exame que os bancos têm de fazer, para se assegurarem que não entra dinheiro ilícito no sistema financeiro, não estavam conforme a legislação. Aliás, havia falhas na identificação de clientes que são pessoas politicamente expostas (PEP), que obrigam os bancos a cuidados especiais e mais apertados.

Neste caso, o Banco de Portugal, na inspeção de 2016, deixou 38 recomendações, sendo que três ficaram por cumprir. A equipa técnica identificou oito violações sujeitas a processo de contraordenação. Não há ainda qualquer conclusão em relação ao processo contraordenacional - que pode acabar arquivado ou com condenação (sujeito a sanções).

O Atântico Europa (liderado por Diogo Cunha) contava com 173 trabalhadores em 2018, ano em que teve lucros de 7,1 milhões de euros.

mike coppola/getty images

EuroBic

O banco do qual Isabel dos Santos é (ainda) a principal acionista também foi visado numa inspeção do Banco de Portugal em 2015. Uma das conclusões foi que só tinha dois funcionários a tempo inteiro para controlar a lavagem de dinheiro.

O banco - que comprou ao Estado a parte saudável do nacionalizado BPN - recebeu 52 determinações do supervisor, por conta da fraca cultura na prevenção do branqueamento de capitais, mas ainda tem nove por executar, como noticiou o Expresso. Foi aberto um processo contraordenacional que também não está concluído.

Além de igualmente visado em inspeção de 2015, o EuroBic também tem a participação acionista mais relevante à venda (42,5%), decisão tomada por Isabel dos Santos – e que o supervisor pretendia, igualmente – após as revelações do consórcio relativas ao denominado Luanda Leaks.

Segundo o Jornal Económico, o espanhol Abanca esteve, na segunda-feira, a visitar o banco português, de que o sócio de Isabel dos Santos, Fernando Teles, é dono de 37,5%. A estrutura acionista do BIC Angola é idêntica, mas não formam um grupo: são bancos autónomos.

BAI Europa

Entre os bancos referidos na reportagem da SIC, o BAI é o mais antigo a operar em Portugal. Chama-se BAI Europa e é detido, na sua maioria, pelo Banco Angolano de Investimentos, sediado em Luanda. A Sonangol é um dos acionistas do banco angolano, a par de Mário Palhares, entre muitos outros, segundo o relatório e contas de 2018.

O BAI está em atividade em território nacional desde 1998, mas, de forma autónoma, só a partir de 2002. Dois anos depois, começou a ser visado pelo supervisor, na altura liderado por Vítor Constâncio, por operações de financiamento praticadas. Embora mais antiga, a referência à instituição mostra que há sinais de alerta em relação ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em bancos de capitais angolanos desde 2004.

O seu presidente não executivo do BAI Europa é José Tavares Moreira, banqueiro que sofreu uma coima de 180 mil euros e a inibição na banca por sete anos no início da década passada. O processo prescreveu, depois de ter a contraordenação do Banco de Portugal ter sido anulada pelo Tribunal da Relação.