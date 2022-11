Concurso para os comboios do Metro de Lisboa: grupos Thales e CRRC dizem que Siemens foi favorecida

O concurso para o fornecimento de comboios e de um sistema de controlo para o Metro de Lisboa foi impugnado pelos grupos francês Thales e chinês CRRC porque estes consideram que foram dadas à alemã Siemens “condições de clara vantagem competitiva”. Este concurso foi ganho pela Siemens e pela suíça Stadler mas foi impugnado no final do ano passado.



Fonte oficial do grupo Thales confirmou ao Expresso que “o agrupamento Thales/CRRC impugnou o resultado do concurso para o fornecimento de sistema de controlo automático e contínuo de comboios CBTC nas linhas Amarelas, Azul e Verde e o fornecimento de 14 novas unidades triplas de material circulante”. E que “as razões para essa impugnação resultam do facto do caderno de encargos conferir ao concorrente Siemens condições de clara vantagem competitiva, que foram denunciadas em fase de preparação da proposta e que levou a que dois dos agrupamentos pré-qualificados (Bombardier e a Alstom) não apresentassem proposta”.



Em causa está a acusação de que a Siemens apresentou um preço inferior no concurso porque a solução tecnológica para a componente do sistema de controlo de comboios só é possível de implementar pela própria Siemens.



O Metro de Lisboa confirmou na semana passada a adjudicação à Stadler e à Siemens, referindo que “vai investir 114,5 milhões num novo sistema de sinalização ferroviária que inclui a aquisição de 14 novas unidades triplas (42 carruagens) ao Agrupamento Stadler Rail Valencia, S.A.U./ Siemens Mobility Unipessoal, Lda”. Isto numa altura em que prevê “o aumento da frequência e da regularidade do serviço público de transporte prestado pela empresa”.



O Metro de Lisboa explicou que o concurso público internacional foi lançado em setembro de 2018 e que “o prazo global do contrato é de 77 meses, contados após visto prévio do Tribunal de Contas”.

"S ituação atentatória de igualdade das condições de concorrência"

Ao Expresso, a Thales diz que, “de acordo com a classificação das duas propostas apresentadas, verifica-se que o consórcio da Thales ganhou no critério da valia técnica dos equipamentos/solução proposta e no critério que avaliava a experiência da equipa de projeto, tendo sido penalizada na componente preço, como consequência da vantagem competitiva conferida pelo caderno de encargos à Siemens”.

O grupo francês explica que o contrato é dividido em duas partes principais: “o sistema de controlo de circulação de comboios em tecnologia CBTC e o fornecimento de 14 unidades triplas de material circulante”, sendo que é na parte relativa ao sistema de controlo que surgem as dúvidas.



É que, de acordo com a Thales, “o sistema de controlo da circulação dos comboios atualmente em exploração nas linhas que são alvo do presente concurso é propriedade da Siemens” e o concurso permitia duas opções quanto a um dos principais componentes desse sistema (o encravamento): a substituição integral por novos equipamentos ou a alteração ou reconfiguração dos existentes. “Cada uma das opções tem custos totalmente diferentes, sendo que a segunda é significativamente mais barata”. E, sendo “significativamente mais barata, só pode ser implementada pela entidade detentora da tecnologia, a Siemens, que era também concorrente ao presente concurso, que por este motivo poderia apresentar um preço fortemente influenciado por esta condição que só a Siemens favorece”.



Por isso, diz ainda a Thales, “verifica-se que o preço apresentado pelo concorrente Siemens para a componente do sistema de controlo de circulação de comboios em tecnologia CBTC é significativamente inferior, muito influenciado pela opção tecnológica só possível de implementar pelo concorrente Siemens”.



“Não podemos ficar indiferentes a esta situação atentatória de igualdade das condições de concorrência, pelo que o agrupamento Thales/CRRC avançou com a referida impugnação", conclui.

Concurso traz "mais conforto" e "informação flexível"

“A aquisição de 14 novas unidades triplas vai melhorar a oferta de comboios e serviços do Metro de Lisboa, permitindo mais conforto e acessibilidade para os clientes, bem como um sistema de comunicação com os clientes que vai permitir informação variável e flexível e sistemas de segurança e vídeo vigilância mais modernos”, referiu o Metro de Lisboa em comunicado na passada sexta-feira.



A empresa acrescentou que “a aposta nos novos sistemas CBTC, substituindo um sistema da década de 70 e já obsoleto, vai permitir um controlo contínuo do movimento dos comboios e um aumento da frequência e da regularidade do serviço público de transporte prestado pelo Metropolitano de Lisboa garantindo, de um modo mais eficaz, a oferta de comboios, em número e frequências mais adaptados às necessidades do serviço público e com segurança acrescida”.



“A adjudicação agora efetuada faz parte de um conjunto de investimentos do Metro de Lisboa nomeadamente no projeto de modernização e expansão do Metropolitano de Lisboa", referia ainda o mesmo comunicado.