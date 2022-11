Mexia garante que EDP irá disputar o próximo leilão solar em Portugal

O presidente executivo da EDP, António Mexia, assegurou, em entrevista ao jornal digital "Eco", que o grupo irá disputar o novo leilão de energias renováveis que o Governo português realizará até ao final deste primeiro trimestre de 2020. "Iremos estar presentes no novo leilão", declarou Mexia.

No anterior leilão, focado exclusivamente em projetos de energia solar fotovoltaica, a EDP ganhou um dos lotes a concurso, depois de um procedimento administrativo controverso: a empresa foi o único concorrente no lote que acabou por ganhar, mas a sua oferta original apresentou um preço de venda da energia acima do valor médio do leilão. A empresa manifestou posteriormente a disponibilidade para cobrir a diferença, recebendo um preço mais baixo pela energia, de forma a assegurar licença para construir uma central solar, na zona do Ribatejo.

O próximo leilão não será exclusivo para centrais fotovoltaicas, estando aberto a quaisquer tecnologias renováveis, e permitindo o aparecimento de ofertas associadas a capacidade de armazenagem (baterias). Espera-se, ainda assim, que grande parte dos projetos voltem a ser de centrais solares.

Questionado sobre se a EDP corre o risco de sair de mãos a abanar neste novo leilão (que disponibilizará apenas metade da capacidade do leilão de julho do ano passado), Mexia mostrou-se pouco preocupado.

"Nós gostamos de concorrência. Gostamos que toda a gente possa jogar o mesmo jogo. A única coisa que pedimos é que a EDP não seja discriminada em relação a outras empresas. É só isso. Não gosto de discriminação positiva, a não ser, eventualmente, nas quotas e outras coisas", afirmou António Mexia na entrevista ao "Eco".

Na mesma entrevista o presidente executivo da EDP reiterou que a central termoelétrica de Sines será mantida em operação enquanto for economicamente viável, o que acontecerá no máximo até 2023, ano que o Governo definiu como limite para a operação daquela central a carvão.

Ao "Eco" António Mexia disse ainda que a potencial recompra das ações da EDP Renováveis que a EDP não controla "não é uma prioridade". Mexia admite que se a retirada da Renováveis de bolsa fosse possível sem gastar dinheiro o cenário até se pode colocar. Questionado sobre se essa hipótese pode passar por uma oferta de ações da EDP aos acionistas minoritários da EDP Renováveis, António Mexia não fechou a porta: "Veremos o que é que é possível", afirmou.