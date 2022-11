Licenciamento de obras para novas habitações disparou 20% em 2019

Em 2019 foram registados 47.150 fogos para licenciamento, o que corresponde a um crescimento de 20% face ao ano anterior, segundo dados revelados pela Confidencial Imobiliário.

Tendo por base os certificados pré-energéticos emitidos pela Agência para a Energia (ADNE), os resultados da consultora mostram que os pedidos de licenciamento distribuem-se por cerca de 19.040 projetos, mais 12% do que os 17.040 registados em 2018.

“A construção nova foi o tipo de obra de maior dinamismo, sendo responsável por 81% dos fogos lançados em 2019 num total de cerca de 38.215 unidades”, refere o comunicado da Confidencial Imobiliário, revelando que as obras de reabilitação “geraram uma carteira de cerca de 8.930 fogos, o equivalente aos restantes 19%”. “Em ambos os segmentos, a nota foi de crescimento face à atividade do ano passado, embora a carteira de construção nova tenha aumentado 21% e a da reabilitação 13%.”

Lisboa no topo

Analisando os dados em termos geográficos, a Área Metropolitana de Lisboa continua a ser o principal destino da promoção residencial, concentrando 27% dos fogos em pipeline do país num total de aproximadamente 12.620 unidades. Mas foi a norte, na Área Metropolitana do Porto (que tem 19% da carteira nacional), onde o pipeline de habitação mais cresceu: 51% relativamente a 2018.



“Na AM Porto contabiliza-se a entrada em licenciamento de cerca de 8.950 fogos em 2019. No Algarve, o pipeline anual estabeleceu-se em cerca de 4.000 fogos, ou seja, mais 15% do que em 2018”, revela a consultora. São seis os concelhos com pipelines superiores a 1.000 fogos: Lisboa e Porto lideram, com 4.400 e 4200 pedidos de licenciamento, respetivamente, aos quais se seguem Gaia, Braga, Matosinhos e Cascais, com carteiras entre os 1000 e os 1500 fogos.