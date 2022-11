Imobiliário. Investidores belgas às compras em Portugal

Os ativos Alverca Park, Santarém RetailPark, Aveiro RetailPark e Lima RetailPark , que totalizam 80 mil metros quadrados, foram adquiridos pelos belgas da Mitiska REIM, em representação do fundo FirstRetailInternational 2, investidor especialista no setor dos retailparks, proprietário também em Portugal do Mondego RetailPark e FocusPark Canidelo. Comunicado hoje pela consultora Cushman & Wakifield, o negócio foi concretizado em dezembro, mas o valor da transação não foi revelado.

Adquiridos em 2015 (Alverca Park) e 2016 pela norte-americana Blackstone, os ativos que apresentam no marcas como Decathlon, Staples, Pingo Doce, Rádio Popular, Toys R Us, entre outras, têm vindo ao longo dos últimos anos a aumentar os seus níveis de ocupação com entradas mais recentes de lojistas como LeroyMerlin, Sports Direct e Jysk.

Em comunicado, David Lopes, do departamento de Capital Markets da Cushman&Wakefield mostrou-se “safisfeito”, por ter participado na “transação deste portefólio”. “Vem reforçar a confiança existente dos investidores estrangeiros no mercado de retailparks em Portugal. O momento positivo que vive o mercado ocupacional foi um fator decisivo na captação de interesse por parte de investidores”.

Embora sem revelar valores, Francisco Cavaleiro de Ferreira, Managing Director da MultiIberia (empresa portuguesa que geria os ativos da Blackstone), diz que esta é “a maior transação do mercado de retailparks em Portugal”.