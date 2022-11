Fixando entra no mercado espanhol

A startup portuguesa de recrutamento digital Fixando vai entrar no mercado espanhol. Miguel Mascarenhas, fundador e diretor executivo (CEO) da plataforma, prepara-se para criar uma estrutura ibérica que permitirá a profissionais portugueses e espanhóis prestar serviços em ambos os mercados. Com este plano de expansão, a Fixando deverá, já este ano, juntar à carteira de 30 mil profissionais que tem registados em Portugal, 17 mil trabalhadores liberais espanhóis. A aposta no país vizinho garantirá à empresa “um volume de negócios superior a €50 milhões, em 2020”, perspetiva o gestor.

Apesar de ser um território de expansão natural, pela proximidade geográfica, Espanha não é o primeiro mercado de internacionalização da plataforma portuguesa que permite a empresas e consumidores contratar serviços técnicos — eletricistas, canalizadores, pintores, mas também fotógrafos, cabeleireiros, designers, serviços alimentares, entre outros — a nível local. Fundada no arranque de 2017, a Fixando já nasceu focada no mercado global. Em três anos expandiu atividade para 12 mercados distintos, entre eles Alemanha, Suíça, Áustria, Chile, México, Reino Unido, Singapura, Nova Zelândia ou Austrália.

