CMVM teme que o verde lave mais branco

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vai dedicar especial atenção às empresas e fundos que apregoem investimentos amigos do ambiente, mas que depois não os coloquem em prática. O regulador do mercado de capitais pretende impedir aquilo que se chama de greenwashing, o pintar de verde aquilo que não é verde.

A CMVM pretende apanhar empresas que “aleguem práticas de sustentabilidade quando isso não corresponde à realidade”, segundo declarou a sua presidente, Gabriela Figueiredo Dias, na conferência de imprensa que realizou na semana passada para apresentar as prioridades de supervisão para 2020.

Uma das atividades desenhadas pelo regulador é a “identificação de necessidades especiais de supervisão relacionadas com a divulgação de informação sobre sustentabilidade, nomeadamente focando em práticas de potencial greenwashing, confrontando as declarações dos gestores e comercializadores de fundos em matéria de compromisso com a sustentabilidade com as suas políticas de investimento e a atividade acionista dos primeiros nas empresas participadas”. Em causa estão, sobretudo, os fundos de investimento e de gestão de carteiras.

Esta atividade inscreve-se numa das cinco prioridades do regulador, que foram comunicadas aos investidores e às sociedades visadas, e que passa por “contribuir para o aprofundamento das finanças sustentáveis e acompanhar a inovação financeira”. No entanto, os riscos de greenwashing também se inserem na área de proteção de investidor, pelo que a CMVM considera que, cobrindo estes riscos, está a elevar a eficácia da sua supervisão.

O tema da sustentabilidade tem vindo a ganhar relevo no mercado, com a introdução dos fatores ESG (environmental, social e governance, na sigla original – ambientais, sociais e de governo das sociedades), que são tidos em conta nas decisões de empresas e de investidores. Os próprios supervisores financeiros, onde se inclui a CMVM, juntamente com o Governo e as associações ligadas ao sector assinaram, no ano passado, uma carta de compromisso para o financiamento sustentável, pelo que também eles próprios estão obrigados a contributos para a sustentabilidade.

Entre as restantes prioridades do regulador está a promoção de supervisão mais simples (eliminar 20% dos deveres de reporte das entidades supervisionadas é um dos exemplos); o robustecimento da supervisão do governo dos supervisionados (olhar específico para a idoneidade dos gestores); o reforço de medidas dissuasoras de más práticas e da atividade sancionatória (ações presenciais para detetar operações suspeitas de abuso de mercado); e ainda a melhoria da organização e o serviço público (balcão único eletrónico ou o contributo para o relançamento da União do Mercado de Capitais, tentando aproveitar para isso a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021).

Foi na conferência de imprensa em que apresentou as prioridades para 2020 que a CMVM assumiu que estava a atuar sobre as auditoras e outras empresas relacionadas com Isabel dos Santos para averiguar, entre outros, eventuais falhas na questão da prevenção do branqueamento de capitais reveladas nas notícias saídas do Luanda Leaks.