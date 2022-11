Associações de imprensa pedem medidas à Assembleia da República para inverter crise nos media

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) declarou esta segunda-feira que vai analisar publicamente na terça-feira, em conjunto com a Associação Portuguesa para a Imprensa (API) e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC), as propostas do Governo e do Parlamento para apoiar a comunicação social, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020.

Nesta sessão, será ainda apresentada uma petição à Assembleia da República (AR) e ainda uma campanha de apelo à compra de jornais e revistas.

A API e a AIIC lamentam que, até ao momento, não tenham sido “tomadas as medidas urgentes e eficazes que a situação” dos media exige e recordam que “a falta de tais medidas põe em risco a sustentabilidade, a independência e até mesmo a sobrevivência de muitos órgãos de comunicação social, com as dramáticas consequências que daí decorrem para esse pilar essencial de qualquer regime democrático”.

Na petição, as associações de imprensa pedem a criação de um grupo de trabalho para analisar “as diversas vertentes da crise que afeta o sector, as suas causas e consequências” e preparar “medidas legislativas que reúnam amplo consenso partidário e contribuam para a indispensável revitalização da imprensa em Portugal”. E apresentam um conjunto de propostas.

Entre as medidas a adotar, sugere-se a dedução, em sede de IRS, das aquisições de jornais e revistas até ao montante anual de 250 euros por agregado familiar, o reforço da comparticipação nas despesas de envio dos jornais e revistas para assinantes (Incentivo à Leitura) e o apoio à venda de jornais e revistas no ponto de venda através da devolução do IVA de cada exemplar vendido. Além destas propostas, sugere-se também a promoção de programas de literacia mediática e a bonificação fiscal para modernização tecnológica, a criação de postos de trabalho e ações de formação profissional para os sectores da atividade editorial.

A comunicação do Sindicato surge no mesmo dia em que o “Jornal de Negócios” noticiou que as propostas de alteração ao OE2020 que PS e PSD vão submeter esta segunda-feira não incluem medidas de alcance nacional de apoio aos media.

Em dezembro, o SJ já tinha lamentado ao Expresso “a ausência de medidas de apoio à comunicação social em geral” na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2020, alertando para a “insuficiência dos apoios previstos, nomeadamente o porte pago”. E tinha enviado ao Governo e aos grupos parlamentares um conjunto de medidas de financiamento dos media.