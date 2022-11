Sem Isabel dos Santos, BFA passa para o comando da Sonangol

Com o afastamento de Isabel dos Santos do Banco de Fomento Angola (BFA) como acionista e de Mário Leite da Silva como presidente do conselho de administração, há um conjunto de mudanças em curso nos órgãos so­ciais do banco, que tem a Unitel como maior acionista (51,8%) e o BPI como seu parceiro.

As mudanças estão neste momento a ser negociadas e iriam acontecer ainda que o tsunami Luanda Leaks não tivesse atingido em cheio Isabel dos Santos e o seu homem de confiança, Mário Leite da Silva. O mandato da atual equipa tinha chegado ao fim e as relações entre Isabel dos Santos e a Sonangol — ambos acionistas da Unitel, com 25% do capital cada um — estão tão deterioradas que os administradores que a representavam iriam sair de qualquer forma. Mário Silva acabou por anunciar a sua saída, em carta aos trabalhadores, na quinta-feira.

