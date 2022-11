Pensões para avós, creches para netos: o que vem aí?

1 Que novidades vêm aí nas creches?

O Governo já tinha anunciado a intenção de atribuir um complemento para as famílias que tenham filhos na creche, com o objetivo de ajudar às despesas. Este complemento será atribuído independentemente do nível de rendimento da família, mas só são elegíveis aquelas que tenham pelo menos dois filhos. O complemento será atribuído por cada filho na creche, e serve como medida de estímulo à natalidade, a par com o reforço da dedução à coleta em IRS para o segundo filho. Esta semana, o Governo anunciou uma segunda medida: para ir ao encontro das reivindicações dos antigos parceiros da ‘geringonça’, o Governo acedeu também em tornar gratuitas as creches para as famílias que estão no primeiro escalão de rendimentos do abono de família, e tenham os filhos na rede pública ou protocolada com o Estado.

