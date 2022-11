Ministra da Coesão anuncia €140 milhões para empresas do interior

A próxima vaga de fundos comunitários do Portugal 2020 vai dedicar três concursos exclusivamente a empresas que queiram investir nos chamados territórios de baixa densidade, que se localizam sobretudo no interior. Isto significa que os empresários do interior não terão de competir com os rivais do litoral pelo acesso a cerca de €110 milhões de incentivos europeus à inovação empresarial e ao empreendedorismo, a cerca de €20 milhões de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) e a cerca de €10 milhões de incentivos à contratação de recursos humanos altamente qualificados.

Ao consignar estes €140 milhões de fundos comunitários a quem investe no interior, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, espera atrair cerca de €400 milhões de novos investimentos empresariais para os territórios mais desfavorecidos do país. Esta é a primeira medida do seu programa “+Co3so +Competitivo” para valorizar o interior.

