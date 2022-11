Imobiliário. Arresto dos terrenos de Alcântara foi recusado

Em setembro do ano passado, o BNP Paribas Real Estate (BNPRE) interpôs providências cautelares de arresto de vários lotes do promotor imobiliário Pedro Silveira, em Alcântara, no valor de €12,4 milhões. Segundo o grupo francês, em causa estava o alegado incumprimento do empresário com quem o BNP se associara, em 2018, para o desenvolvimento de um megaprojeto imobiliário junto ao LX Factory, em Lisboa, num terreno com 74 mil metros quadrados, que incluíam dois edifícios de escritórios e um total de 270 apartamentos. A decisão do tribunal foi favorável a Silveira.

Segundo o empresário português, o grupo francês pretendia ser indemnizado devido a um atraso no registo dos lotes e na atribuição das licenças de construção pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), e não por lhe ter sido concedido crédito bancário, como foi noticiado em setembro do ano passado, quando o processo foi tornado público. “Não houve crédito, zero. Nem isso estava previsto”, diz Pedro Silveira ao Expresso.

