Há novos processos de precários em tribunal contra a RTP

Vinte e seis trabalhadores precários na RTP avançaram com ações no Tribunal do Trabalho contra a estação pública para verem reconhecidos os seus direitos laborais. Destes, três são falsos recibos verdes em Lisboa — duas anotadoras e uma produtora — que aguardam marcação do julgamento e 23 são alegados falsos outsourcings (oito da RTP no Porto e 15 em Lisboa), adianta ao Expresso o advogado de defesa dos trabalhadores. Os 23 casos, que envolvem trabalhadores da WTVision (uma empresa externa que presta serviços à RTP ao nível do grafismo e inserção de carateres), já deram entrada em tribunal. “Alguns têm julgamentos a decorrer, outros terão início em 2020”, aponta Luís Samagaio.

Há ainda 20 trabalhadores do Porto, contratados pela Nome Código Green (outra empresa que dá apoio técnico-operacio­nal e de coordenação a operadoras de rádio e televisão, como a RTP), cujos processos estão a ser ultimados para entrarem em bloco em tribunal.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.