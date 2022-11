Hospital de Loures com futuro incerto

Há uma cortina de fumo em torno do futuro do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, gerido em regime de parceria público-privada (PPP) pela Luz Saúde.

Certo é que o atual contrato de gestão não será renovado por mais dez anos, fez saber o Governo. Mas a justificação do Ministério da Saúde remete para uma avaliação técnica da PPP que ainda não foi divulgada. Na semana passada, numa breve comunicação, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS/LVT) informou a Sociedade Gestora do Hospital de Loures do fim da PPP.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.