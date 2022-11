Empresa portuguesa Irmarfer joga na Super Bowl

A Irmarfer, de Paços de Ferreira, conseguiu abrir a porta da Super Bowl e vai entrar em campo com os 49ers e os Chiefs na grande final do futebol americano, a 2 de fevereiro, em Miami. “Enviamos 4 mil metros quadrados de piso técnico feito em Portugal que estão a ser montados para o maior acontecimento desportivo dos EUA”, diz ao Expresso Paulo Sousa, presidente executivo da empresa de estruturas temporárias e semipermanentes.

Em causa não está o recinto do jogo, mas o espaço de grandes eventos que acompanham esta final onde o grupo luso alinha, também, através dos seus stands com o formato de capacetes de futebol americano personalizados à medida para o merchandising de alguma das principais equipas do país.

