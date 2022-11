Como vai ser a ‘nova Comporta’ de Claude Berda e Paula Amorim

Este vai ser o ano em que tudo se decide no projeto turístico da Comporta. Após um longo compasso de espera, que culminou na escritura assinada em novembro de 2019, dar gás ao projeto é o objetivo dos novos proprietários, o consórcio que inclui a Vanguard Properties, do milionário francês Claude Berda, e a Amorim Luxury, da empresária Paula Amorim.

Rebatizando o projeto Terras da Comporta, o consórcio propõe-se avançar com investimentos “não inferiores a €1,5 mil milhões” nos 916 hectares que totalizam as duas áreas de desenvolvimento turístico ADT 2 e ADT 3, também designadas de Comporta Links e de Comporta Dunes, que foram alvo do processo de venda. É lá que vão nascer cinco hotéis, três hotéis-apartamento, dois campos de golfe, 11 aldeamentos turísticos, e loteamentos residenciais permitindo a construção de cerca de mil casas (ver infografia).

