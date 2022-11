Visitas às Caves de Vinho do Porto batem recordes

O número de visitantes das Caves de Vinho do Porto atingiu um recorde de 1.376.243 pessoas em 2019, o que representa um crescimento de 8,8% face a 2018, anunciou esta sexta-feira a AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto. Espanha, com uma quota de 13,94% lidera no número de visitantes, com 191.868, mais 20% do que um ano antes, seguida de perto pela França, com uma quota de 13,55%, correspondente a 186.483 entradas, mas 2% do que em 2018. P

Portugal aparece no terceiro lugar do ranking: 177.758 visitantes, quota de 12,77% e crescimento de 32,6%, uma percentagem só batida pelos 33% dos Estados Unidos, que se destacam como o mercado com maior crescimento (33%), fechando 2019 com uma quota de 8,81% e 121.215 visitas.

O britânicos ficam com uma fatia de 8,55%, no quinto lugar, com 117.633 visitas (+0,2%) e o Brasil surge na posição seguinte, depois de um salto de 20,3%, para os 115.954 visitantes (8,43% do total).

Nos números divulgados pela AEVP, para mostrar "o número absolutamente notável" de turistas que as caves estão a atrair, uma das curiosidades é 10º e 11º lugar do Canadá e do Japão, mas enquanto as entradas de canadianos aumentaram 12,4%, os japoneses diminuíram 21,5%.

Os dados de 2019 contrastam com o desempenho de 2018, marcado por uma quebra de 2,5% nas visitas, para 1.264.640 milhões, apesar de subidas de 19,3% em Portugal, 34% nos EUA e 19,5% no Reino Unido.