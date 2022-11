Vasco de Mello e Teixeira Pinto contrariam Ministério Público: Mexia foi escolhido para a EDP pelos privados e não por Manuel Pinho

A EDP entregou ao Ministério Público duas cartas de Vasco de Mello e Paulo Teixeira Pinto que, na ótica dos advogados de António Mexia, desmontam a tese do Ministério Público de um esquema de corrupção envolvendo Mexia, Manuel Pinho e Ricardo Salgado, com um conjunto de favores e benefícios económicos para as três partes.

Esta quinta-feira à noite o "Observador" revelou que a defesa de António Mexia juntou a 14 de janeiro aos autos do processo EDP duas cartas de Paulo Teixeira Pinto e Vasco de Mello que refutam a tese do Ministério Público (MP) de que existiu em 2006 um acordo entre Salgado e o então ministro da Economia Manuel Pinho para a nomeação de Mexia para a EDP.

As cartas, a que o Expresso entretanto teve acesso, datam de 31 de outubro de 2019, no caso de Paulo Teixeira Pinto (antigo presidente do BCP, acionista da EDP), e de 18 de novembro, no caso de Vasco de Mello (líder do grupo José de Mello, antigo acionista de referência da elétrica). E têm o mesmo teor: no final de 2015 três acionistas privados da EDP (com quase 13% do capital) e o Estado (então dono de 25% da empresa) acordaram um novo modelo de governo para a EDP, em que o Estado teria o direito a indicar o presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) e os privados nomeariam o presidente do conselho de administração executivo.

Assim, segundo Vasco de Mello e Paulo Teixeira Pinto, o Estado concordaria em nomear António de Almeida (já falecido) para presidente do Conselho Geral, enquanto os privados escolheriam António Mexia para líder executivo da EDP.

As missivas foram enviadas por Vasco de Mello e Paulo Teixeira Pinto ao Conselho Geral da EDP, a título de esclarecimento sobre as circunstâncias da nomeação de Mexia para a liderança da EDP, uma vez que nos últimos meses os procuradores do processo EDP têm reiterado a tese de corrupção entre os arguidos António Mexia, Manuel Pinho e Ricardo Salgado.

Segundo os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, Ricardo Salgado e Manuel Pinho reuniram-se a 29 de dezembro de 2015 "para acertarem a indicação do amigo de ambos, António Mexia, para esse cargo [presidente executivo da EDP]", sendo que o anúncio da escolha de Mexia seria feito a 5 de janeiro de 2006.

"Nessa data, os arguidos Manuel Pinho e António Mexia acordaram entre si que a influência do primeiro na nomeação do segundo como presidente da EDP, e a concessão de benefícios indevidos à EDP, através do exercício das suas funções públicas (indiciando-se que em cerca de 1,2 mil milhões de euros), teria como consequência o apoio da EDP à sua carreira profissional e académica após sair do Governo", escreveram já os procuradores.

Recorde-se que após a saída de Manuel Pinho do Governo de José Sócrates, em 2009, o ex-ministro da Economia foi dar aulas na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América, na sequência de um patrocínio da EDP a essa universidade. O Ministério Público suspeita que esse foi o principal benefício dado pela EDP a Manuel Pinho como contrapartida de legislação e atos governativos que terão beneficiado a elétrica no regime dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) e no prolongamento, sem concurso, da concessão do domínio hídrico.

A EDP vem contestando ter sido beneficiada com esses atos governativos, invocando a neutralidade financeira dos CMEC e a correta avaliação da contrapartida paga pela extensão do domínio hídrico.

O processo que envolve a EDP e Manuel Pinho iniciou-se em 2012. Em junho de 2017 ocorreram buscas na EDP, REN e Boston Consulting Group e começaram a ser constituídos arguidos. Além de Mexia, Pinho e Salgado, são arguidos neste processo o administrador da REN João Conceição, o antigo presidente da REN Rui Cartaxo, o antigo diretor-geral de Energia e Geologia Miguel Barreto, entre outros.