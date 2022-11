Sonangol compra participação da Oi na Unitel, operadora de telecomunicações onde a PT foi acionista

A Unitel é a grande operadora de telecomunicações de Angola, onde Isabel dos Santos detém uma participação de 25%, que está neste momento arrestada, e na qual é parceira da Sonangol. O negócio concluído hoje já tinha sido noticiado pelo Expresso. A Sonangol, que detém 25% da Unitel, fechou hoje a operação de compra dos 25% que eram detidos pela operadora brasileira Oi.

Com esta aquisição a Sonangol passa a controlar 50% da Unitel, empresa onde a PT tinha uma participação de 25%, que foi herdada pela Oi, quando esta se fundiu com a operadora brasileira. A participação da Oi é controlada indiretamente pela Africatel, que por sua vez detém a PT Venture.

O negócio está avaliado em mil milhões de dólares e é pago em partes. "O valor total da transação é de mil milhões de dólares dos quais, 699,1 milhões de dólares pagos à Africatel pela Sonangol nesta data, 60,9 milhões de dólares já pagos à Africatel antes da transferência das ações da PT Ventures; e 240 milhões de dólares integralmente garantidos por carta de fiança emitida por banco de primeira linha, a serem pagos incondicionalmente pela Sonangol à Africatel até 31 de julho de 2020", diz a Oi em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O comunicado prossegue com a empresa a esclarecer que "será assegurado à Africatel um fluxo mínimo mensal de 40 milhões de dólares, a partir de fevereiro de 2020".

Um Imbróglio chamado Unitel

A Unitel, a mais relevante operadora de telecomunicações angolana, tem sido um imbróglio difícil de resolver. Deixou de pagar dividendos à PT Venture desde 2011, e manteve o mesmo padrão quando a participação passou para a propriedade da Oi. A PT queixou-se do comportamento da Unitel e de Isabel dos Santos, com quem se incompatibilizou, mas foi a OI que avançou para a justiça, com sucesso. O Tribunal Arbitral de Paris deu, no ano passado, razão à Oi, obrigando a Unitel a pagar €568 milhões de dividendos em atraso.

A Sonangol já tinha afastado Isabel dos Santos da Unitel, onde esta foi presidente do conselho de administração. A Unitel continua sem presidente do conselho de administração, precisamente por falta de entendimento entre a Sonangol, Isabel dos Santos e o até aqui seu aliado Leopoldino Fragoso do Nascimento, detentor dos restantes 25% da Unitel, através da Geni.



A petrolífera, que detém os 25% da Unitel através da MSTelecom, assumiu o interesse na posição da Oi depois de o Tribunal Cível de Luanda ter arrestado os bens de Isabel dos Santos em Angola.



Há ainda muitos nós a desatar na Unitel, uma operadora que há longos anos anda torta e que foi parar às mãos da Oi na sequência da fusão falhada com a Portugal Telecom.