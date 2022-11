Quer saber quanto leva de salário para casa em 2020? É só fazer a simulação

O simulador Salário Liquido 2020 pode ajudar a perceber quais as variáveis, consoante o número de dependentes, a situação situação matrimonial, rendimentos extraordinários, entre outras especificidades, que podem ter influência no valor do salário que vai levar para casa depois dos descontos em sede de IRS e para a Segurança Social. Tudo conta.

O simulador está disponível apenas para Portugal continental. Saiba que este ano o valor dos salários "até 659 euros ficam isentos de qualquer desconto para o IRS, quando no passado apenas estava isento quem recebia menos 4 euros, ou seja 654 euros.

Nos vários exemplos disponibilizados pela empresa de finanças pessoais sobre o recente Simulador de Salário Líquido 2020, pode ler-se por exemplo que uma pessoa casada, com dois filhos e um rendimento bruto de 2000 euros (subsídios pagos a 100%) e um subsidio de alimentação pago através de cartão (7,63 euros por dia útil) recebia 1.541,86 euros. Com a nova atualização das tabelas "passa a receber mais dois euros", ou seja 1.543,86 euros.

