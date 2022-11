Concursos de obras públicas aumentaram 50%

É um crescimento significativo no número de concursos públicos promovidos e de contratos celebrados com o Estado. No ano passado, o montante total dos concursos de empreitadas públicas promovidos atingiu os €3992 milhões, quase o dobro face a 2018, quando se registou um valor global de €2660 milhões.

Os números são do Barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOP), que revela também um aumento de 17% no valor dos contratos efetivamente celebrados. Um total de €2442 milhões, em 2019, enquanto no ano anterior não foi além dos €2090 milhões. O ajuste direto foi a modalidade com menor peso, com um montante global de €465 milhões, equivalente uma variação negativa de 2%.

O documento da associação distingue três modalidades de contratos celebrados: concursos públicos, ajustes diretos/consulta prévia, e outros contratos celebrados. Analisando os valores dos últimos anos, conclui-se que 2017 assinalou o último grande crescimento – cerca de 69% relativamente a 2016 –, com um valor total de €2973 milhões.

Citando números de 2019 reportados no Portal Base, o comunicado da AICCOP acrescenta que o valor total dos contratos celebrados no âmbito dos concursos públicos de empreitada - registados até ao passado dia 15 de janeiro - situou-se nos €1.847 milhões, o que traduz um crescimento de 28% face a 2018. “Note-se que este valor é 2.145 milhões inferior (-54%) ao volume de concursos públicos promovidos ao longo do ano passado.”