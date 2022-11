Vírus chinês empurra bolsas para o vermelho

O risco de contágio global do novo coronavírus surgido na China provocou esta quinta-feira quedas nas bolsas asiáticas, com os índices chineses de Shenzhen e Xangai a liderarem as perdas.

Na Europa, as bolsas abriram a sessão desta quinta-feira no vermelho, com os índices Dax de Frankfurt e OSE de Oslo a registarem as perdas mais elevadas no continente, registando recuos de 0,4% e 0,6% respetivamente. O PSI 20, em Lisboa, está cair 0,3%.

Na Ásia, a bolsa de Shenzhen (onde estão cotadas as tecnológicas chinesas) perdeu 3,5%, liderando as quedas na região. Xangai (a quarta maior bolsa do mundo) caiu 2,8%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 1,5%. Em Tóquio (a maior bolsa da região e terceira do mundo), o índice Nikkei 225 perdeu quase 1% e o TOPIX recuou 0,78%. Em Seul, a bolsa caiu 0,93%, em Sydney 0,63%, e em Singapura 0,6%. As bolsas chinesas e coreana estão a partir de amanhã fechadas em virtude dos feriados do Ano Novo chinês.

O risco do vírus chinês - que já levou à colocação em quarentena da cidade de Wuhan com 11 milhões de habitantes (mais do que o conjunto da população portuguesa) onde surgiu e ao cancelamento dos festejos de Ano Novo em Macau - ofuscou algumas boas notícias vindas de Davos na frente do comércio Internacional. O ministro francês Bruno Le Maire anunciou que a França e os EUA acordaram numa trégua, em que a taxa francesa sobre a economia digital fica adiada para 2022 e Trump congela a ameaça de taxas alfandegárias sobre produtos gauleses. O Reino Unido anunciou que um acordo comercial com a União Europeia será a "primeira prioridade", rejeitando o apelo de Trump para a negociação rápida de um acordo depois do Brexit consumado. As declarações do ministro britânico Javid desapontaram o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, que estava a seu lado em Davos no painel.