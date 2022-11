Lagarde: “Não sou uma presidente despótica”

"Não sou uma presidente despótica", disse, com ênfase, Christine Lagarde, a nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), que substituiu o carismático Mario Draghi em novembro passado.

Lagarde marcou o início da sua presidência afirmando que se encara como um "mocho" sábio em vez de um falcão ou uma pomba e, na conferência de imprensa desta quinta-feira, reafirmou dois princípios que norteiam a sua presidência.

O primeiro é "ouvir" fora do sistema dos bancos centrais. Como Lagarde refere numa linguagem emprestada da gestão, ouvir todos os stakeholders, todos os interessados na política monetária, desde a sociedade civil, aos académicos, aos deputados do Parlamento Europeu. A forma desta audição vai ser um dos pontos a discutir na revisão estratégica da política do banco que oficialmente anunciou esta quinta-feira e que vai durar até final do ano. O próprio exercício da revisão estratégica vai ser "realizado com a abertura de espírito, envolvendo todas as partes interessadas".

O segundo é o método de gestão interna do BCE procurando gerar consensos na política monetária, mas sem reprimir a manifestação das diversas opiniões. "Não traço uma linha entre a construção de consensos e a opressão de pontos de vista alternativos", frisou a francesa. "Mas, no final do processo, temos de comunicar uma decisão. A melhor decisão comum possível. Umas vezes pode ser obtida por unanimidade, outra vezes por maioria", concluiu.