Empresa portuguesa aposta em “caminhas calmantes” para cães

É uma nova tendência e uma oportunidade de negócio. Se as pessoas têm cada vez mais animais de estimação, há um novo mercado que se abre e os têxteis e a MoreTextil está pronta a agarrar. A prova é a linha For Friends, dedicada a produtos funcionais exclusivamente dedicada aos amigos de quatro patas.

Uma das propostas, especialmente pensada para cães, são as camas “calmantes”, com um tratamento à base de CBD, um óleo da família da cannabis, com efeitos calmantes e anti-stress, mas sem substâncias psicotrópicas. E também há mantas e acessórios anti-alérgicos e anti-odores. Na aparência nada distingue estas propostas da oferta tradicional porque todas as propriedades estão impregnadas no tecido.

“Há um caminho no mercado dos têxteis funcionais que pensamos aproveitar no segmento animal porque abre novas frentes de trabalho com criação de valor e se encaixa na oferta de alguns dos nossos clientes de têxteis-lar. Como alguns deles, designadamente nos EUA, já têm produtos destinados aos amigos de quatro patas no seu portfólio, assumimos que tínhamos de fazer algo mais para nos diferenciarmos e sermos bem sucedidos”, explica ao Expresso Artur Soutinho, presidente executivo do grupo MoreTextile.

A avaliar pela primeira reação do mercado à apresentação desta inovação na Heimtextil, a maior feira de têxteis-lar do mundo, que decorreu no início do mês, em Frankfurt, a empresa “está muito otimista” quanto ao potencial desta nova opção, diz o gestor.

Mas os donos dos animais continuam a não ser esquecidos por este grupo que junta em Moreira de Cónegos, Guimarães, a António Almeida & Filhos, Coelima e JMA . “O maior órgão do nosso corpo é a pele, o órgão ideal para absorver ingredientes funcionais, que acrescentam conforto e bem estar ao corpo. Queremos explorar todo esse potencial de interação dos têxteis com o corpo”, diz Soutinho,

Neste caso, a oferta joga em três frentes, dos lençóis aos edredons, pijamas e pijamas, com as linha Cotton Mind Care, mais uma vez criada à volta de tecidos com um canabidiol e garantias de efeitos tranquilizantes, melhoria do sono e combate às insónias, Cotton Power Care, que oferece tecidos com um tratamento de ginseng e a promessa de um “efeito anti-fadiga", e Cotton Skin Care, assente numa funcionalidade de regeneração da pele através de um anti-oxidante também usado no creme da cara.

Com 700 trabalhadores e um volume de negócios de 64 milhões de euros, a MoreTextile exporta 99% do que faz e tem na Zara e no grupo Inditex o seu maior cliente, mas fez dos EUA um dos seus alvos estratégicos.