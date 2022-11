Compras dos turistas chineses em Portugal disparam 37%

As compras realizadas por turistas chineses em Portugal, em lojas ou em 'shoppings' dispararam 37% em 2019, face ao anol anterior, de acorco com os últimos dados da Global Blue, a empresa gestora das operações que envolvem o reembolso do IVA a cidadãos extracomunitários, aos quais se aplica o regime 'tax free'.

Não foi só o montante global a subir, mas também o valor médio por compra dos turistas chineses em Portugal, que em 2019 ascendeu a €750, num aumento de 12% em comparação com o ano anterior. Roupa de marca ou relógios então entre os artigos mais procurados pelos chineses que fazem compras no país.

Os chineses gastam em média 60% do seu orçamento de viagem em compras, numa proporção muito acima de outros turistas de países distantes, segundo adiantam os responsáveis da Global Blue, lembrando que Portugal está a conquistar uma notoriedade crescente no segmento de turismo de compras.

Campanha em Lisboa para compras no ano novo chinês

Para incentivar as compras dos turistas chineses, a Global Blue está a lançar uma campanha a nível internacional, o que inclui Lisboa, oferecendo uma série de vantagens dirigidas especificamente a este mercado-alvo. A campanha decorre de 20 de janeiro a 29 de fevereiro, assinalando o arranque do ano novo chinês, por ser uma "altura privilegiada, em que muitos chineses viajam e fazem compras", conforme destaca a empresa.

A campanha tem por base a plataforma WeChat, permitindo aos turistas acederem via QR Code a uma Roda da Sorte, com o símbolo do Rato – animal da astrologia chinesa que marca o novo ano e que significa abundância, energia e otimismo.

Em lojas de marca na Avenida da Liberdade, Rossio, Chiado ou Praça do Comércio, além do 'outlet' Freeport em Alcochete, a campanha permite ainda aos compradores chineses aceder a cupões de desconto. Em Lisboa, algumas das marcas aderentes a esta campanha são o El Corte Inglés, Loja das Meias, Fashion Clinic,JNcQUOI Avenida, Freeport, Gucci, JNCQUOI Avenida, Zilian,entre outras.

No ano passado, a campanha avançada pela Global Blue em outubro, durante a Golden Week, com o similar objetivo de incentivar as compras dos turistas chineses, resultou num crescimento de 48% nas vendas em loja durante esse período, segundo a empresa gestora dos reembolsos de IVA para aquisições em 'tax free'

“Estes momentos do calendário chinês são um momento alto para o turismo de compras, porque é aproveitado por muitos chineses para viajarem e fazerem compras em várias capitais europeias, incluíndo Lisboa", considera Renato Leite, diretor-geral da Global Blue, frisando tratar-se de "um segmento de turistas muito importante para Portugal, que lidera o ranking do valor médio de compras".