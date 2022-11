BCE vai discutir meta da inflação e como ser mais 'verde'

O conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira iniciar formalmente um processo de reexame da política monetária, um exercício que não faz desde 2003.

A revisão estratégica deverá concluir-se em dezembro e inclui um menu extenso desde a meta de inflação, aos instrumentos de política monetária, à análise que é feita da conjuntura económica e monetária, até às práticas de comunicação.

A meta de inflação e a forma de a atingir é um tema tanto mais premente quanto a situação se alterou radicalmente depois da recessão de 2009, alerta o BCE. "Até à recessão [desde a criação do euro], combatia-se uma inflação alta. Depois da recessão é o inverso", disse Christine Lagarde na conferência de imprensa desta quinta-feira que se seguiu à reunião de política monetária. "Dar resposta a uma inflação baixa [como tem sido a situação] é diferente do desafio histórico de lidar com uma inflação elevada", sublinhou, por seu lado, o comunicado do BCE sobre a revisão estratégica.

Além do mais desde a última revisão estratégica em 2003 - quando se decidiu precisar que a meta de inflação era "abaixo mas próximo de 2%" -, ocorreram "alterações estruturais profundas na economia da área do euro e na economia mundial", diz o comunicado. A diminuição do crescimento tendencial, em virtude do abrandamento do crescimento da produtividade e do envelhecimento da população, a rapidez da digitalização, a globalização, e o legado da crise financeira alteraram o comportamento da inflação e dos mercados.

Também a eficácia e os potenciais efeitos secundários de algumas medidas de política monetária usadas ao longo da última década (como a tão criticada taxa negativa de remuneração dos depósitos dos bancos) vão passar pelo crivo do reexame.

A novidade ambiental

Uma das novidades na agenda será o tema ambiental e a forma como a sustentabilidade ambiental poderá ser contemplada na atuação do BCE. A grande maioria das questões colocadas na conferência de imprensa desta quinta-feira centraram-se no tema da emergência climática. Nas redes sociais já circula uma piada sobre a sigla do BCE que de Banco Central Europeu passou a Banco do Clima Europeu.

"Há o perigo de nada fazer nesta matéria. Pelo menos, devemos explorar todas as áreas em que o BCE possa participar", frisou Lagarde, que corroborou a ideia do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS, na sigla em inglês) que a mudança climática "é uma ameaça à estabilidade financeira", um tema que tem ecoado no Fórum Económico Mundial em Davos, onde a presidente do BCE se desloca na sexta-feira para o painel de encerramento do evento.

Lagarde frisou que "muito já está a ser feito no BCE" a nível do seu Fundo de Pensões e do portefólio de investimentos do banco fora das medidas de política monetária. A revisão estratégica vai avaliar em que medida o risco climático deverá entrar nos testes de stresse dos bancos e como o programa de compra de ativos empresariais pelo BCE poderá integrar o critério 'verde'.

A revisão estratégica não vai paralisar a política monetária

Apesar do BCE se ir concentrar no reexame da sua política até final do ano, isso não irá tolher a capacidade de decisão em matéria de política monetária ao longo das próximas reuniões do conselho.

"A revisão estratégica será independente da análise da situação monetária e económica", sublinhou a presidente do BCE.