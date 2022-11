BCE lança revisão estratégica da política monetária

O Banco Central Europeu (BCE), dirigido desde novembro por Christine Lagarde, anunciou esta quinta-feira em Frankfurt que vai iniciar uma revisão estratégica dos parâmetros da sua política monetária.

A última revisão foi levada a cabo em 2003 tendo, na altura, os banqueiros centrais do ainda jovem euro decidido corrigir a formulação sobre o objetivo da política monetária para "abaixo mas próximo de 2%".

A atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa que Lagarde iniciará pelas 13h30 (hora portuguesa), onde deverá avançar com detalhes sobre a revisão que se vai iniciar.

O BCE manteve, nesta primeira reunião do ano, o quadro de política monetária, não tendo alterado nem as taxas diretoras nem o volume de aquisição mensal de ativos (que, desde novembro, implica a compra de €20 mil milhões de títulos). O programa de reinvestimento das amortizações dos títulos que tem em carteira adquiridos ao abrigo das aquisições de ativos desde 2014 e 2015 também se mantém.

O comunicado da reunião reforça, ainda, os termos em que o BCE pretende manter a atual política expansionista: "As taxas de juro diretoras do BCE deverão manter-se nos níveis atuais ou em níveis inferiores até se observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção, e que essa convergência se tenha refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente [ou seja, na inflação excluindo as componentes mais voláteis do índice de preços]". Quanto ao programa de compras manter-se-á até "pouco antes" do BCE começar a subir as taxas diretoras, nomeadamente a taxa para as operações principais de refinanciamento que está no mínimo histórico de 0%.

A revisão estratégica, ao fim de 17 anos, tinha sido anunciada por Lagarde aquando da sua entrada para a presidência do banco. A francesa, que transitou da direção geral do Fundo Monetário Internacional para o BCE, já avançou com alguns pontos que, no seu entender, deveriam fazer parte desse exercício de reflexão.

Vão estar em análise uma melhor definição da meta de inflação (eventualmente discutindo-se uma maior flexibilidade de flutuação acima ou abaixo dos 2%), os próprios indicadores de inflação a monitorizar, uma maior transparência nas atas das reuniões das posições divergentes no conselho, o estudo de uma divisa digital e a inserção do objetivo de combate à emergência climática na atuação do banco (eventualmente no programa de aquisição de títulos).

O âmbito e o calendário do reexame da política monetária serão divulgados pelo BCE depois da conferência de imprensa de Lagarde.

Na próxima sexta-feira, a presidente do BCE vai participar no painel de fecho do Fórum Económico Mundial em Davos juntamente com a diretora-geral do FMI, o governador do Banco do Japão, o secretário do Tesouro norte-americano e o ministro das Finanças alemão Olaf Scholz.