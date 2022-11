Ministra confirma aumento extraordinário das pensões. Falta saber em que mês começa a ser pago

A medida não estava prevista na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2020 (OE/2020), mas o aumento extraordinário das pensões mais baixas vai mesmo avançar este ano "em moldes semelhantes aos dos anos anteriores", Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, confirmando uma informação que já tinha sido avançada por Duarte Cordeiro.

No Parlamento, onde está a ser ouvida esta quarta-feira sobre a proposta do OE/2020, a ministra recusou, contudo, compormeter-se com o mês em que esse aumento extraodinário vai ser concretizado. Questionada pelo deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, indicou apenas que "estamos em fase de discussão na especialidade, onde será encontrado o mês" para a concretização desse aumento extraordinário.

Recorde-se que nos últimos três anos, na anterior legislatura em que o Governo PS era formalmente apoiado pela "geringonça", o Orçamento do Estado previu sempre um aumento extraordinário das pensões.

Este ano isso a medida não constava da proposta incial do Governo, mas era umas das principais reivindicações de BE e PCP para a discussão na especialidade, para viabilizarem a aprovação do documento.

E vai mesmo avançar em moldes semelhantes aos dos anos anteriores, confirmou a ministra.

Desta forma, será garantido um aumento de pelo menos 10 euros por mês para todas pensões de valor até uma vez e meia o indexante de apoios sociais (cerca de 658 euros bruto mensais em 2020).

A exceção, tal como nos anos anteriores, são as pensões atualizadas durante os anos de congelamento, entre 2011 e 2015 (caso do primeiro escalão das pensões mínimas), que contaram nos últimos três anos com mais seis euros por mês.

Resta saber em que mês se concretizará esse aumento extraodinário.

Ou seja, quando é que o aumento resultante da atualização legal anual, que já avançou em janeiro, será complementado com o montante extraodinário, para perfazer os referidos dez ou seis euros mensais.

Em 2018 e 2019 a medida avançou logo em janeiro, mas em 2017 foi concretizada apenas em agosto, o que permitiu mitigar o impacto orçamental desse incremento extradoinário.

Para este ano, o mês para a entrada em vigor desse aumento extraordinário está ainda em discussão com os partidos mais à esquerda. Quanto mais tarde no ano, menor o impacto orçamental da medida.

Pensões provisórias vão abranger reforma antecipada

A ministra deixou outra novidade sobre pensões no Parlamento. Segundo Ana Mendes Godinho, o Govenro vai "alargar o mecanismo da pensão provisória a todos os tipos de pensões, incluindo antecipadas".

Recorde-se que este mecanismo permite aos benficiários começar a recber rapidamente a sua pensão, ainda que num valor provisório, e foi a forma encontrada pelo Governo, ainda na anterior legislatura, para combater os atrasos na atribuição das pensões pela Segurança Social.

Ana Mendes Godinho frisou que está a haver uma recuperação na resposta da Segurança Social, com redução das pendências e diminuição do prazo de atribuição a pensão, desde que é feito o pedido pelo beneficiário.

Mas, revelou que o mecanismo da pensão provisória vai passar a abranger as pensões antecipadas, "nomedamente por desemprego de longa duração ou longas carreiras contributivas, que não estavam abrangidas", disse a ministra, apontando ainda o caso das pensões unificadas.