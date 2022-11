EDP produziu menos 7% de eletricidade no ano passado

A produção de eletricidade do grupo EDP baixou 7% no ano passado, para 66,67 terawatts hora (TWh), apesar de no último trimestre do ano o volume de energia gerado até ter crescido 3%, para 18,5 TWh, revela o relatório de dados operacionais de 2019 que a EDP divulgou esta quarta-feira através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A queda na produção ficou a dever-se sobretudo a uma menor produção hídrica, que afundou 27% em termos homólogos, enquanto a produção eólica cresceu 6%. Por outro lado, nas tecnologias com combustíveis fósseis, a EDP registou uma queda de 49% na produção das centrais a carvão, enquanto as centrais de ciclo combinado a gás natural produziram mais 91%.

Por outro lado, a EDP registou em 2019 uma diminuição da sua capacidade global de produção, que baixou 2%, para 22,68 gigawatts (GW), fruto, essencialmente, da venda de participações maioritárias em parques eólicos.

Na comercialização de energia na Península Ibérica a EDP registou uma descida de 1% na venda de eletricidade, mas cresceu 2,2% na venda de gás natural.

Já na área da distribuição, a EDP viu o volume de eletricidade distribuída em Portugal e Espanha baixar 2,5%, enquanto no Brasil a distribuição de energia elétrica cresceu 2,3% face ao ano anterior.

O grupo liderado por António Mexia apresentará as suas contas de 2019 a 20 de fevereiro.