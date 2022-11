ANA diz-se “empenhada” em avançar com o investimento no aeroporto do Montijo, apesar de ter contestado medidas

A ANA, concessionária dos aeroportos portugueses, está satisfeita com a luz verde dada na terça-feira pela APA à construção do aeroporto na base do Montijo, apesar de ter contestado algumas medidas avançadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Associada à construção do Montijo está a ampliação do aeroporto Humberto Delgado, cujas obras começaram no início de janeiro, e são do agrado da ANA.

"A ANA regista como positiva a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que viabiliza em definitivo a concretização do projeto aeroportuário de Lisboa e estabiliza a solução dual composta pelo Aeroporto Humberto Delgado e o aeroporto do Montijo, nos termos definidos pelo Governo. Confirma-se assim o empenho da ANA para avançar com o investimento no Montijo", afirma a empresa em comunicado.

A concessionária discordou de algumas medidas de mitigação proposta pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), chegou a mostrar-se surpreendida, e propôs medidas alternativas que contudo não tiveram acolhimento. "Há medidas absurdas que a APA propõe. As companhias aéreas terem de financiar os barcos do Montijo não faz sentido", chegou a afirmar José Luís Arnaut, presidente do conselho de administração da AN, a propósito das mesmas.

Mas a ANA terá mesmo de concretizar 160 medidas de compensação e mitigação, com um custo estimado de 48 milhões de euros. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse em entrevista ao Expresso no sábado que as medidas são mesmo para cumprir. Sobre este assunto a ANA diz apenas que "regista, igualmente, que não houve acolhimento das propostas alternativas enviadas pela empresa na alegação dirigida à APA".

"Inicia-se agora uma nova fase do projeto, focado na execução. na qual serão analisados de forma mais detalhada alguns aspetos práticos dos compromissos ambientais e sua implementação, no âmbito da negociação com o Estado concedente e nos termos do acordo assinado em janeiro de 2019", esclarece ainda a ANA.