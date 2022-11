Trump encontra-se com Macron e o vinho português começa a respirar de alívio

“Alívio”. É assim que o sector do vinho em Portugal reage à decisão dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e de França, Emmanuel Macron, de cessarem temporariamente a guerra comercial desencadeada em julho quando o governo francês aprovou um imposto de 3% sobre as receitas geradas no país pelas grandes tecnológicas.

A imprensa internacional diz que as duas partes “concordaram em dar uma oportunidade às negociações até ao final do ano” e do lado francês há indicações de que a imposição de novas tarifas fica adiada pelo menos até ao fim de 2020. A Casa Branca ainda não confirmou esta suspensão, por isso o estado continua a ser de alerta, mas os produtores de vinho falam já de “algum alívio”, como diz ao Expresso Rupert Symington, da Symington Family Estates, líder, em valor, no sector do vinho do Porto.

É que, antes do Natal, foi colocada em cima da mesa a possibilidade de os EUA imporem uma tarifa aduaneira de 100% sobre todos os vinhos europeus, que de repente ficaram no meio do fogo cruzado entre Trump e a Europa por causa de apoios à Airbus.

Os EUA são o segundo maior mercado do vinho português, logo atrás de França, com compras de mais de 80 milhões de euros em 2018, o que corresponde a uma quota de 10% nas exportações do sector. Este ano, até outubro, as vendas para os EUA tinham, aliás, crescido já 6,5%, para 74 milhões de euros.

O impacto desta tarifa, a concretizar-se, seria “brutal para os vinhos portugueses e europeus”, admite Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, que fechou 2019 com exportações de 61,9 milhões de euros, o que representa um crescimento de 2,8% ou de 1,7 milhões de euros em que os EUA foram um motor fundamental, com os seus 13,1 milhões de euros (+ 628 mil do que em 2018)

“A confirmação de uma medida destas será sempre muito penalizadora para as exportações portuguesas”, acrescenta Francisco Mateus, presidente da CVRA - Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que terá fechado 2019 com as exportações estabilizadas nos 60 milhões de euros, mas viu o valor dos EUA cair 5% até setembro.

Martim Guedes, da Aveleda, que tem no Casal Garcia o vinho português mais vendido nos EUA, admite que, depois de “um bom ano” em 2019, marcado por um crescimento de 4% do outro lado do Atlântico, onde garante 17% das suas vendas, a empresa começou a sentir dificuldades em janeiro e vê 2020 como “um ano marcado pela incerteza”, uma vez que os clientes americanos começaram a suspender encomendas, preocupados com o escoamento de um produto que de repente pode ver o preço duplicar e ficar caro demais para os consumidores

Nos EUA também se fala em "efeito devastador"

Mas a questão também preocupa o sector vitivinícola nos EUA, onde se têm multiplicado os alertas sobre o impacto de uma subida de 100% nas tarifas do vinho no país. “O efeito nos importadores, como eu, seria devastador”, diz um operador citado pelo “Wine Spectator”, enquanto um artigo de Eric Asimov no jornal “The New York Times fala de “possível desastre” no sector.

Se os EUA importam quase cinco mil milhões de euros por ano em vinhos da Europa e o preço de uma garrafa, de repente, duplica e fica demasiado caro para ser comprado, os importadores e o retalho norte-americanos também acabarão por perder milhões de euros e milhares de postos de trabalho ficam em risco do outro lado do Atlântico, dizem os críticos de Donald Trump e da sua política.

“É uma questão preocupante e que até mereceu uma posição conjunta das principais organizações do sector vitivinícola nos dois lados do oceano”, sublinha Ana Isabel Alves, secretária-geral da Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV), referindo-se à declaração histórica que junta as principais organizações do sector num apelo aos governos e à indústria para apoiar “a total eliminação de tarifas” entre EUA e União Europeia, “dentro do conceito zero for zero”.

“Instamos os governos da União Europeia e dos Estados Unidos da América a abrir ainda mais o acesso aos seus mercados, eliminando total, imediata e simultaneamente todas as tarifas aplicadas ao vinho”, diz esta declaração que tem como principais signatários o Wine Institut (EUA) e o Comité Européen des Entreprises de Vins (CEEV).

“Os sectores vitivinícolas Europeu e dos Estados Unidos solicitam, ainda, que a UE e os EUA se abstenham de ter o vinho como alvo de disputas comerciais não relacionadas, agora ou no futuro, e de impor tarifas penalizadoras aos produtos vitivinícolas”, afirma o documento