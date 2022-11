Trump e Macron declaram trégua em guerra comercial sobre imposto digital francês

Emmanuel Macron e Donald Trump decidiram cessar temporariamente a guerra comercial, que começou em julho quando a França aprovou um imposto de 3% nas receitas geradas em França pelas grandes tecnológicas com receitas superiores a 25 milhões de euros no país.

Esta é uma medida que terá grande impacto em tecnológicas como a Amazon, o Facebook e a Google, que têm sido criticadas por procurar soluções para minimizar os impostos que pagam na Europa, canalizando as vendas para regimes com impostos mais baixos como o Luxemburgo.

Segundo disse à agência Reuters uma fonte diplomática francesa, os Presidentes francês e norte-americano “concordaram dar uma oportunidade às negociações até ao final do ano”, enquanto continuam a decorrer as negociações sobre o imposto digital na OCDE. De acordo com a mesma fonte, durante esse período, “não serão impostas tarifas”.

Esta segunda-feira, Macron escreveu no Twitter que teve “uma grande conversa com Donald Trump” sobre a proposta francesa para criar um imposto digital e que os dois vão trabalhar em conjunto “num bom acordo para evitar o aumento das tarifas”.

Recorde-se que os Estados Unidos responderam de forma agressiva ao imposto francês, ordenando uma investigação sobre se este seria discriminatório contra as empresas norte-americanas e ameaçando retaliar com tarifas em bens franceses como vinho, queijo e champanhe.