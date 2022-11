Têxteis. TMG compra empresa alemã em parceria com ingleses da Carrington

A TMG - Têxtil Manuel Gonçalves, uma das maiores têxteis portuguesas, comprou o grupo alemão Melchior Textil GmbH através da MGC, a joint-venture que criou em 2017 com os ingleses da Carrington Textiles. “É uma nova e empolgante fase do nosso desenvolvimento com o qual poderemos fortalecer ainda mais a nossa posição no mercado”, diz Manuel Gonçalves, diretor da MGC e administrador da TMG citado pelo jornal T, da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

O valor da compra da empresa, que estava integrada no HOS-Group, fundado em 1816, não foi divulgado, mas a transação permite que a Melchior Textil passe a fazer parte de uma estrutura vertical, beneficiando de uma base de produção sólida e sustentável, e garante à MGC fluxo de produção.

Em causa está o cruzamento entre a empresa portuguesa, especialista em fiação de ecidos, mas também em têxteis técnicos e no sector automóvel, a Carrington Textiles um dos maiores fornecedores de tecidos de vestuário de trabalho da Europa, a operar em 75 países, e a Melchior Textil, um dos principais fornecedores de vestuário de trabalho da Europa.

A MGC produz em Portugal 18 milhões de metros de tecido por ano, a que pode somar mais 32 milhões de metros da Carrington, sempre com o foco no vestuário de trabalho.

Para John Vareldzis, diretor da MGC e CEO da Carrington, "a Melchior foi uma escolha óbvia dada a sua reputação no mercado têxtil para vestuário de trabalho". "Estamos a avaliar a possibilidade de consolidar o nosso relacionamento com a Melchior há algum tempo e isso será estrategicamente vantajoso para o nosso futuro”, diz.

Manuel Gonçalves sublinha a "nova e empolgante fase de desenvolvimento" que permite "fortalecer ainda mais" a posição da empresa no mercado" e promete "novos investimentos à medida que a parceria se aprofundar”.