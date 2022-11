Orçamento do Estado: Risco de incumprimento afinal “é baixo” e Centeno só toma medidas se necessário

Mário Centeno mostra-se despreocupado com os alertas da Comissão Europeia, repetidos esta segunda-feira pelo Eurogrupo. Aos olhos de Bruxelas, o Orçamento português para 2020 corre o risco de não cumprir as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas o ministro das Finanças acredita que não será preciso mais esforços do que os que estão no documento.

"Não, não espero tomar medidas adicionais", disse aos jornalistas no final da reunião, para acrescentar a seguir: "sim, estamos sempre preparados para tomá-las se for necessário".

O ministro, que é também Presidente do Eurogrupo, assume o compromisso, até porque foi isso que o grupo da moeda única lhe pediu em comunicado. Repetindo o que já tinha dito a Comissão, o Eurogrupo convida-o a "considerar atempadamente as necessárias medidas adicionais" face aos riscos identificados e de forma a garantir que o Orçamento cumpre as regras.

Mas apesar da garantia deixada, Centeno mantém a crença de que mais uma vez vai "ganhar às previsões da Comissão Europeia" e que não serão precisas medidas adicionais. Tudo isto, sem entrar em braços-de-ferro declarados. No final do ano se verá. Para já, o ministro mantém o Orçamento como está, enquanto os técnicos da Comissão divergem nos cálculos sobre o esforço de consolidação orçamental e apontam o dedo ao controlo da despesa pública.

Risco “baixo” de incumprimento

Esta segunda-feira, antes de entrar para a reunião do Eurogrupo, o novo comissário para os Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, dava conta das preocupações da Comissão aos jornalistas.

Mas apesar das divergências e dos pareceres técnicos, o discurso político dos comissários tem suavizado ao longo dos anos. Tal como o seu antecessor - o francês Pierre Moscovici - também Gentiloni não se fica pelos avisos e acrescenta elogios aos progressos feitos: neste caso ao excedente orçamental de 0,2% previsto para 2020 e à redução do rácio da dívida pública.

Um discurso político que amoleceu ainda mais durante o dia. No final da reunião do Eurogrupo, ao lado de Mário Centeno na conferência de imprensa, Gentiloni admitia que, dos oito países com Orçamentos em risco de incumprimento - incluindo França, Espanha, Itália e Finlândia -, o caso português nem era dos mais graves.

"Eu diria que neste caso o risco é baixo, mas a Comissão tem as suas regras e o nosso dever é o de passar a mensagem ao Governo para ter em conta esta recomendação", argumentou. E o recado ficou dado.