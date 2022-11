FMI corta nas previsões do crescimento mundial até 2021

O abrandamento da economia mundial em 2019 acabou por ser superior ao estimado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) nas previsões publicadas aquando da sua assembleia geral anual em outubro do ano passado.

A taxa de crescimento do PIB mundial desceu em 2019 para 2,9%, um mínimo desde a Grande Recessão de 2009, segundo as previsões publicadas esta segunda-feira pelo FMI na abertura do Fórum Económico Mundial em Davos.

Se excluirmos aquele ano de contração mundial, o ritmo de crescimento de 2019 é o mais fraco desde 2001, quando a economia mundial cresceu 2,5%. Crescimentos anuais do PIB mundial abaixo de 3% à escala global são considerados críticos por muitos economistas.

No World Economic Outlook (WEO) de outubro passado, a previsão para 2019 apontava para 3%.

Entretanto, os técnicos do Fundo ficaram mais pessimistas, apesar das expetativas positivas geradas no último trimestre pela perspetiva de um acordo de “primeira fase” entre a China e os Estados Unidos (que viria a ser assinado na semana passada, já em 2020) e do desfecho das eleições legislativas antecipadas no Reino Unido que garantiram um Brexit com acordo na saída da União Europeia no final deste mês.

O FMI publicará uma nova versão do WEO aquando da reunião de primavera de 13 a 19 de abril.

Sinais "tentativos" de estabilização mundial...

O recuo em 2019 nos riscos geopolíticos derivados da guerra comercial entre os EUA e a China e quanto ao desfecho do Brexit levam o FMI a considerar que, em relação a 2020 e 2021, há agora “sinais tentativos de que o crescimento mundial poderá estar a estabilizar, ainda que em níveis moderados”, nas palavras de Gita Gopinath, a economista-chefe da organização ao apresentar esta tarde em Davos este relatório de atualização de previsões do FMI.

“Se o acordo da ‘fase 1’ for durável, ele deverá reduzir o impacto negativo acumulado no PIB mundial por parte das tensões comerciais de 0,8% para 0,5% no final de 2020”, referiu, ainda, Gopinath.

O FMI avisa, no entanto, que a situação poderá piorar se Trump se virar para uma guerra comercial com a União Europeia e alerta que "os riscos geopolíticos e o descontentamento social [em várias partes do mundo] poderão inverter as boas condições financeiras, expor as vulnerabilidades financeiras, e perturbarem seriamente o crescimento".

... mas não há ainda ponto de viragem

No entanto, mesmo contando com a redução do efeito negativo da guerra fria contra a outra superpotência desencadeada por Trump, os técnicos do Fundo reviram em baixa as projeções do crescimento mundial para 2020 e 2021 - de 3,4% para 3,3% e de 3,6% para 3,4% respetivamente.

Um corte acumulado de três décimas em dois anos que se fica a dever “em grande medida” às revisões em baixa nas projeções da Índia, e, em menor grau, ao corte nas dinâmicas de crescimento dos EUA, zona euro, África do Sul (a segunda maior economia do continente africano, depois da Nigéria, e membro dos BRICS) e na incerteza sobre como vão evoluir “economias em stresse, como a Argentina, Irão e Turquia”.

Gopinath concluiu, na sua apresentação das previsões, que, “ainda que haja sinais de estabilização, a perspetiva global permanece vagarosa e não há sinais claros de um ponto de viragem”.

Pelo que o FMI recomenda que a política monetária dos principais bancos centrais continue “acomodatícia (expansionista), onde a inflação permaneça silenciosa” (como são os casos do Japão, Singapura, Reino Unido e zona euro muito abaixo de 2%) e que a política orçamental dos governos que disponham de margem para tal (nomeadamente excedentes nas contas públicas, como nos casos mais relevantes da Alemanha, Holanda e Coreia do Sul) “invistam no capital humano e em infraestruturas amigas do clima que levem a um aumento do PIB potencial”.

Gita Gopinath apelou diretamente à Alemanha e à Holanda para investirem no potencial de longo prazo das suas economias e o economista Gian Maria Milesi-Ferretti, que é adjunto de Gopinath no Gabinete de Investigação do Fundo, destacou o facto da Coreia do Sul ir "usar o seu espaço orçamental em 2020".

Índia, o ‘cisne negro’ de 2019

A atualização preliminar do WEO realizada, agora, pelos técnicos do FMI realiza um conjunto de cortes nas previsões anteriores para 2019 e 2020

O destaque vai para a Índia, que se revelou o ‘cisne negro’ do ano passado, a surpresa negativa inesperada, com uma desaceleração económica brutal de 6,8% em 2018 para 4,8% em 2019 e uma aceleração nos dois anos seguintes muito abaixo dos mais de 7% projetados anteriormente.

A desaceleração acentuada da economia indiana em 2019 e 2020 vai, novamente, colocar, temporariamente a China como a grande economia a liderar o crescimento mundial.

Os cortes nas previsões feitos pelo FMI abrangem, também, três dos destinos relevantes da exportação portuguesa - Alemanha, Espanha e EUA.

As previsões agora divulgadas respeitam apenas às 16 maiores economias do mundo e a vários agregados por mercados (nomeadamente, economias desenvolvidas, zona euro, economias emergentes e em desenvolvimento, economias de baixo rendimento, as mais pobres). Pelo que Portugal não está incluído.

Más notícias para Portugal

Apesar do FMI avançar com previsões mais otimistas para a zona euro e para as suas principais economias do que a Comissão Europeia no seu relatório de outono, os técnicos de Washington reviram em baixa as projeções para 2020 em relação à zona euro no seu conjunto, à Alemanha e à Espanha, respetivamente o terceiro e primeiro clientes das exportações portuguesas.

Para o FMI, a zona euro deverá acelerar ligeiramente para 1,3% em 2020, em vez de 1,4% projetado em outubro no WEO. Em relação à Alemanha, a nova projeção para 2020 corta em duas décimas a anterior, de 1,3% para 1,1%. Quanto a Espanha, o principal cliente de Portugal, o FMI projeta agora 1,6% em 2020 face a 1,8% anteriormente, e 1,7% em 2021, em vez de 1,6%. Em relação a França, que é o segundo cliente português, o Fundo mantém as projeções de 1,3% para 2020 e 2021.

Fora da zona euro, as projeções para os EUA desceram de 2,1% para 2% em 2020 e de 1,8% para 1,7% no ano seguinte. A desaceleração na maior economia do mundo, no ano das eleições presidenciais e no seguinte, será ligeiramente maior em relação ao previsto anteriormente.

Duas boas notícias

A temperar o pessimismo das novas projeções, os técnicos do FMI projetam que a economia chinesa se vai aguentar em 2020, não desacelerando para um ritmo abaixo de 6%, como se previa no WEO de outubro.

As novas projeções reviram em alta o crescimento da segunda maior economia do mundo em 2020, de 5,8% anteriormente para 6% nas previsões publicadas esta segunda-feira. A descida do ritmo abaixo do limiar de 6% é adiada para 2021.

O FMI estima que a economia chinesa tenha crescido 6,1% em 2019, alinhando com as estimativas de Pequim publicadas na semana passada.

A meta política das autoridades chinesas de manter o crescimento do país no intervalo entre 6 e 6,5% terá sido cumprida em 2019 e para o ano seguinte poderá manter-se o objetivo de não descer abaixo de 6%, um limiar “psicológico”. O relatório do Fundo sublinha que a revisão em alta relativamente a 2020 “reflete o acordo comercial com os EUA”.

Também para o Brasil, as revisões foram em alta. O ano de 2019 acabou por não ser tão mau quanto se previa: o crescimento da maior economia de língua portuguesa foi de 1,2%, em vez de 0,9% avançado no WEO de outubro. Para 2020, o FMI projeta 2,2%, uma recuperação duas décimas acima do projetado anteriormente. A economista-chefe do FMI sublinhou o papel essencial em 2019 da política monetária do Banco Central do Brasil.