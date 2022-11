Estado não convida Luz Saúde para prorrogar PPP do Hospital Beatriz Ângelo

O Estado não convidou a Luz Saúde para prorrogar o atual contrato de parceria público-privada (PPP) do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Para já, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS – LVT) comunicou apenas ao privado que não quer renovar a PPP por mais dez anos mantendo os moldes atuais, mas não abriu a porta a uma prorrogação, até três anos, da manutenção da Luz Saúde na gestão clínica da unidade. Tal como aconteceu com as outros hospitais em regime de PPP.

Num breve comunicado a ARS – LVT diz apenas que, “enquanto representante da Entidade Pública Contratante e responsável pelo acompanhamento do Contrato de Gestão, informou a SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. (EGEST), da decisão de não renovação do contrato de gestão pelo prazo de 10 anos”.

E que o futuro desta PPP ainda não está decidido: “Os passos subsequentes a esta decisão encontram-se em avaliação”, recordando que o PPP atual vigora até 18 de janeiro de 2022. Só faltava conhecer a decisão do Governo em relação à unidade de Loures, que devido a sucessivos atrasos no primeiro concurso acabou por ser o último dos hospitais lançado durante a segunda vaga das PPP na saúde.

Isto significa que o Hospital Beatriz Ângelo ou será alvo de um novo concurso público para ser, outra vez, adjudicada a sua gestão clínica a um privado ou irá passar para as mãos do Estado.

Embora já se saiba que a intenção do Ministério da Saúde é de não renovar o contrato por mais uma década nos moldes atuais, ainda é desconhecido se há intenção da ARSLVT de convidar a Luz Saúde para prolongar o atual contrato, o que é permitido por lei por um prazo até três anos.

É que nos três hospitais cujo contrato de PPP eram mais antigos, e sobre os quais o Estado já teve que se pronunciar, também a decisão foi de não renovar os contratos iniciais, mas os grupos privados foram questionados pelo Ministério da Saúde sobre a disponibilidade para continuarem à frente das unidades até ser traçado um novo modelo de gestão.

A unidade de Cascais, gerida pela Lusíadas Saúde, foi alvo de uma prorrogação do contrato, enquanto na PPP de Braga, a José de Mello Saúde recusou manter-se na gestão até o Estado decidir o que fazer e o hospital passou a ter gestão pública a partir de 1 de setembro de 2019. No Hospital Vila Franca de Xira, também gerido pelos Mello, irá acontecer o mesmo, a 1 de junho de 2021, pois também não foi aceite pela entidade gestora a prorrogação do contrato.

No comunicado da ARS – LVT de junho relativo à unidade de Vila Franca de Xira era dito que “considerando a necessidade de análise de outros elementos essenciais à decisão quanto ao modelo de gestão a adotar, foi proposta à entidade gestora do Hospital Vila Franca de Xira a possibilidade de o contrato ser renovado por um período não superior a 24 meses, prorrogável por 12 meses, de forma a garantir a implementação das decisões que venham a ser tomadas”. O que não aconteceu, agora, com Loures.

Na sexta-feira, dia 17, à margem de um evento no Porto, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a renovação da PPP significava “temos que ter um contrato exatamente igual àquele que temos. Se não renovarmos, abrem-se várias opções. Uma nova parceria, uma outra solução (...) é só essa implicação prática que tem”, afirmou em declarações citadas pela Lusa. E acrescentou que se trataria “sempre uma opção técnica fundamentada naquilo que são os pareceres técnicos da equipa de projeto que tem estado a estudar o tema”.

Menor custo por doente padrão

Para todos os hospitais em PPP foi constituído um grupo de trabalho que avaliou os contratos, liderado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos (UTAP) — depende do Ministério das Finanças — que tem vindo a defender a não renovação dos contratos, já que se entende que são necessárias alterações aos mesmos. Sobre Vila Franca de Xira, a este respeito, a ARS – LVT dizia que a decisão de não renovação “prende-se com o facto de, na sequência dos trabalhos da Equipa de Projeto, se ter considerado a necessidade de introduzir modificações no contrato que são incompatíveis com a sua atual redação e com as regras em matéria de contratação pública”.

Em relação ao Hospital de Loures ainda não há relatório.

Note-se, porém, que quer os técnicos da UTAP, quer o Tribunal de Contas, têm apontado os ganhos das PPP em saúde para o erário público.

Segundo a UTAP, no caso da PPP do Hospital Vila Franca de Xira, entre 2011 e 2017, a gestão assegurada pelo parceiro privado do Estado permitiu uma poupança acumulada de 56,5 milhões de euros (uma média de 8 milhões por ano). Já no caso da PPP de Braga, num período mais curto (2011-2015), o valor poupado pelo Estado foi de 199,1 milhões de euros, que se traduz num ganho anual de praticamente 40 milhões de euros.

De acordo com os dados disponíveis na página da ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, caso as sete unidades de saúde com as quais Loures compara (com dados publicados e que têm características idênticas) tivessem o mesmo custo por doente padrão do Beatriz Ângelo, o Estado teria poupado, em 2018, 113 milhões de euros. As unidades do grupo que Loures lidera com o mais baixo custo por doente padrão (2815 euros) são: Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Centro Hospitalar de Leiria, Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Hospital Distrital de Santarém, Centro Hospitalar Médio Tejo e Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira.

Por sua vez, o Estado gastaria mais 26 milhões de euros com o Hospital Beatriz Ângelo se o custo por doente padrão nesta unidade em PPP fosse igual à média do seu grupo.