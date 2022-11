Porque é que os fumadores não pagam todos os mesmos impostos?

Há consenso de que fumar faz mal, já nem as tabaqueiras negam o seu efeito nocivo e, por isso, os governos tributam fortemente este vício para desincentivar o consumo. Porém, nem todos os fumadores pagam a mesma carga fiscal, sobretudo nos novos produtos, como o tabaco aquecido e os cigarros eletrónicos, em que o Estado permanece com mão leve.

Em 2016 causou polémica o Parlamento ter reduzido para metade o imposto dos cigarros eletrónicos no âmbito do Orçamento do Estado (OE) para 2017. E na proposta de OE para este ano, o Governo aprofunda a tributação destes produtos mais recentes, criando uma categoria própria para o tabaco aquecido e agravando-o, bem como ao líquido de nicotina usado nos cigarros eletrónicos, a uma taxa superior à dos restantes tabacos (3,3% versus 0,3%). Ainda assim, as diferenças são assinaláveis.

