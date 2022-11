Trégua na guerra fria entre China e EUA

A guerra comercial entre EUA e China teve esta semana um desanuviamento depois de dois anos de medidas e contramedidas sucessivas, desde que Donald Trump abriu as hostilidades com a imposição de taxas aduaneiras sobre painéis solares e máquinas de lavar em fevereiro de 2018 (ver cronologia). Foi com pompa e circunstância, no maior salão da Casa Branca, que o Presidente norte-americano assinou na quarta-feira com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He um primeiro acordo de 86 páginas, batizado “fase 1”.

O “homem das taxas”, como se autointitula Trump, tem estado a usar a alfândega como arma geopolítica de pressão sobre a China e até mesmo sobre aliados como a União Europeia. Muitos analistas falam inclusive de uma nova guerra fria entre as duas superpotências atuais, que vai muito além da redução do défice comercial gigante dos EUA com a China, e que se estende pela tecnologia de ponta (no braço de ferro com a Huawei, por exemplo) e pelo domínio das regiões estratégicas do globo.

